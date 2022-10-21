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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة إفيه انت شديد أوي مع موظفيك تروي موقفا مع عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام

ردت الفنانة عزة بهاء،  على سؤال" هل توقعتى إن إفيه انت شديد أوي مع موظفيك يا سيد بيه، سيعيش كل هذه المدة، وهل رقصة المناخير كانت ارتجال ولا متفقين عليها؟ ".

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وقالت عزة بهاء:" الإفيه الخاص بجملة الموظفين، كان مكتوب، ولكن رقص الزعيم عادل إمام بـ مناخيري لم يكن مكتوبا ".


وأضافت عزة بهاء، خلال حوارها برنامج كلام الناس، المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، : " لم أتوقع أن يستمر هذا الإفيه يستمر طول هذه المدة ".


ولفتت إلى أن العمل مع الزعيم عادل إمام شرف كبير، وكشفت أنها شاركت فى مسرحية الواد سيد الشغال، بعد اعتذار فتاة كانت تقوم بـ دورها .


وتابعت :" كنت بنسى الكلام أمام الزعيم فى البداية، ولكن بعد ذلك تعلمت ".


وكشفت موقف لها مع الزعيم عادل إمام، وقالت :" فى مرة كنت عايزه أمشي بدري بسبب مناسبة عيد ميلادي ولكن رفض، لحين انتهاء الدور".

عزة بهاء الفنانة عزة بهاء عادل إمام الزعيم عادل امام ياسمين عز

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