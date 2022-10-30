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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه شتا.. فيديو

هيثم نبيل
هيثم نبيل

طرح المطرب والملحن هيثم نبيل، أغنية جديدة حملت اسم "شتا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية شتا من كلمات حسام سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد الشاعر.


هيثم نبيل في دوبامين:

وكان طرح الفنان هيثم نبيل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قلبك سكت” من مسلسل“دوبامين”.

ونشر هيثم نبيل، مقطع من الاغنية وعلق عليها قائلاً: “جديد ... #قلبك_سكت  #هيثم_نبيل .. من مسلسل #دوبامين .. الحقيقة وانا بعملها كنت طول الوقت شايف نيرة اشرف الله يرحمها، كلمات : كريم سامي ... توزيع وماستر زووم ... انتاج eimaline

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ،

مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.

هيثم نبيل الملحن هيثم نبيل المطرب والملحن هيثم نبيل شها

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