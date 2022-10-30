افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، قاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بعد إعادة تهيئتها بشكل كامل بتبرع مالى من أسرة المرحوم الدكتور رضا السيد عبد الحميد الذى عمل لسنوات طويلة أستاذا للقانون التجارى بالكلية، وشغل منصب رئيس القسم، ومدير شعبة الدراسة باللغة الفرنسية، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ووافته المنية عام ٢٠١٧م تاركا إرثا علميا كبيرا تذخر به المكتبات القانونية.



وقد تقدم الدكتور محمود المتينى بخالص الشكر والتقدير لأسرة الدكتور رضا السيد عبد الحميد، وثمن غاليا تبرعهم الكريم لخدمة العلم والكلية التى عمل بها الراحل الكبير لسنوات طويلة، وشغل بها أرفع المناصب العلمية والإدارية.

كلية الحقوق تفتتح قاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات.

كلية الحقوق تفتتح قاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات.

كلية الحقوق تفتتح قاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات.

كلية الحقوق تفتتح قاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات.



وقد أبدى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، سعادته بالتواجد في رحاب كلية الحقوق شاكرا هذا الكم من التطوير الذي أصبح سمة من سمات كلية الحقوق خاصة تحت إدارة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية .



وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس أظهرت عددا من الأمثلة في المشاركة المجتمعية والتطوير وأكدت على أنها شريك حقيقي يستحق الدعم نتيجة العمل خارج الصندوق، وعليه فإن على الجميع أن يدعم الاستدامة فيما يتم تجديده في الجامعة .

وأشار الى أن جميع الأطراف المشاركة ترى أن الجامعة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق هذه التنمية، فتنتقل هذه الروح إلى أشخاص آخرين لديهم إحساس بالانتماء قاموا اليوم بتكريم ذكري ذويهم في هذا التقليد الراقي.



كما أكد على أن كلية الحقوق أخرجت قامات كبيرة وعظيمة من نواب بمجلس الشعب الى وزراء ومحافظين ، قامات كبيره تستحق كل التكريم.



وأشار إلى أن الدكتور رضا السيد عبد الحميد قامة كبيره في مجال القانون ، عظيم في مهنته، ولكن أيضا عظيم في تربيته لأولاده الذين تواجدوا اليوم ليشاركوا بدورهم في مسؤوليتهم المجتمعية تجاه جامعة عين شمس وتجاه والدهم الراحل كصدقة جارية مستشهدأً بقول الله تعالى "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" ، وقدم سيادته دعوة لكل رواد جامعة عين شمس للمشاركة في نهضة الجامعة ليس ماديا فقط وإنما معنويا أيضا .



وقد ثمن الدكتور محمد صافي غاليا زيارة الدكتور محمود المتينى والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود لكلية الحقوق، ونوه بدورهما الكبير الداعم للكلية ومشروعات التطوير بها.

كما تقدم نيابة عن الكلية بخالص الشكر والتقدير لأسرة المرحوم الدكتور رضا السيد عبد الحميد على تبرعهم الكريم لإعادة تأهيل قاعة المؤتمرات، ومشيدا بعلم وخلق الراحل الكبير ، ووفاء أسرته له وللمكان الذى عمل به.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير الدكتور جمال الخولي، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة وعضو مركز الاستشارات الهندسية، والذى أشرف على إعادة بناء القاعة، وكذا شركة زين للمقاولات الشركة المنفذة.



وقد تحدث نجل الراحل الكبير الدكتور حسام رضا السيد عبد الحميد، أستاذ القانون التجارى بالكلية، فشكر الدكتور محمود المتينى والدكتور عبد الفتاح سعود والدكتور محمد صافي على دعمهم، وحضور افتتاح القاعة التى تحمل اسم والده، ورحب بالسادة الحضور.



وقد حضر حفل الافتتاح وكلاء الكلية الدكتور محمد الشافعى، والدكتور ياسين الشاذلي، والدكتور أحمد ديهوم، وجمع كبير من أساتذة الكلية تقدمهم والدكتور محمد رمزي الشاعر، والدكتور حمدى عبد الرحمن، وأسرة الراحل وأهله وذويه.