حماية المستهلك عن مخالفات 24 ساعة: العدد كبير ومؤشر غير جيد

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم حاليا بدور رقابي هام في تلك المرحلة الفارقة من اقتصاد مصر، خاصة وأن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية وليست محلية، مشيرا إلى أن بعض المتعاملين من التجار يحاولون استغلال الأزمة لصالحهم، في هذا الإطار فيكون التاجر مخالفا للقانون.

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن التجار المخالفين للقانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بشكل سريع، حيث أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين هو تشديد الدور الرقابي على الأسواق كافة.

واستطرد: "أحنا ضاعفنا الجهود الرقابية، وشكلنا غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات في كل المحافظات، ويتم متابعه تنفيذ القرارات الخاصة بالتموين، ومتابعه تنفيذ قانون حماية المستهلك، وحررنا خلال 24 ساعة أكثر من 280 مخالفة، 60% منهم خاصة بعدم إعلان الأسعار، و20% بتهمه السلوك الخادع، وباقي المخالفات كانت في إطار سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والعدد ده كبير ومؤشر غير جيد أن فيه حالة من الارتباك، وأغلب المخالفات تنشأ من صغار التجار".

وأوضح أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فـ80% من مجهودات الجهاز تتم على رقابة الـ21 سلعة والتي يحتاجهم المواطن في يومه العادي، و20% من عمل الجهاز يتم به مراقبة عمل الأسواق، "مش هيتوقف عمل الجهاز في كل الدوائر أو النطاقات اللي شغالين فيها، ولكن حاليا مركزين أكثر على السلع الأساسية والاستراتيجية".

