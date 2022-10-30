إجراء قوي من حماية المستهلك لمنع الأوفر برايس وضبط أسعار السيارات.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يوجد شئ يسمي "الأوفر برايس" لدي الوكيل الخاص باستيراد السيارات، مشيرا إلى أن هناك مراقبة كاملة من قبل الجهاز للوكيل لضبط الأسعار.

وأضاف "أيمن حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن الموزعين هم الذين قاموا ببيع السيارات باكثر من السعر المعلن ومن ثم بدأ التجار الصغار يقومون برفع أسعار السيارات مرة أخرى ومن ثم بدأت عملية مزايدة علي الأسعار.

وتابع أيمن حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك اتخذ إجراء قويا ضد ارتفاع أسعار السيارات وهو البيع بالسعر المعلن من الوكيل واي شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية.