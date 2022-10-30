حماية المستهلك: بعض الأشخاص يقومون بالمبالغة لافتعال أزمة داخل السوق المصري.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك مبالغات من بعض الأشخاص والتجار حتي يشعرون المواطنين بوجود أزمة داخل السلع ومن ثم يقومون هؤلاء الأشخاص برفع أسعار السلع ولكن هذا غير مقبول بالمرة والجهاز يحارب هؤلاء.

وأضاف "أيمن حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن هناك بعض التجار يقومون باستراتيجية ارهاب وتخويف المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تكليفات مباشرة من القيادة السياسية لضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

وتابع أيمن حسام الدين أن العاملين بالجهاز أصبحوا يعملون ١٥ ساعة يومياً بعدما تم تحرير صرف الدولار لضبط الأسعار وعدم التلاعب في السلع الغذائية.