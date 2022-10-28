منعا للاستغلال.. اعرف طريقة تقديم شكوى لـ جهاز حماية المستهلك

تسعي الحكومة إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطن وحمايته من كافة أشكال الاستغلال وتلاعب الأسعار وعليه يوفر جهاز حماية المستهلك أدوات رقابية على الأسواق من شأنها ضبط الأسعار.

تحذيرات من جهاز حماية المستهلك للمتلاعبين

جهاز حماية المستهلك وجه عدة تحذيرات لأي تلاعب فى الأسعار أو ارتكاب أي مخالفة حيث أن من يفعل ذلك سيتم تحرير محضر ضده وإحالته للنيابة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ويكثف جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتصدي للغش التجاري، كما أنه يمكن المواطنين من الإبلاغ عن التجار المخالفين عبر عدة وسائل.

طريقة تقديم شكوي ل جهاز حماية المستهلك

ويمكن للمواطن أن يقوم بتقديم شكوي لـ جهاز حماية المستهلك ضد التجار المتلاعبين الذين يقومون برفع أسعار المنتجات .

وتتضمن طرق تقديم شكوي لـ جهاز حماية المستهلك مايلي :-

- يمكن للمواطن الراغب فى تقديم شكوي ل جهاز حماية المستهلك من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 .

- كما يمكن للمواطن أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال رقم «واتساب» 01281661880 أو رقم «واتساب» للمحافظات 01030000602.

- ويوفر جهاز حماية المستهلك للمواطن الراغب في تقديم شكوي ضد التجار الذين يقومون برفع أسعار السلع من خلال تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

- كما يمكن للمواطن أن يقدم شكوي ل جهاز حماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على «فيس بوك».

طرق تقديم شكوي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

ويمكن تقديم شكوي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال مايلي :-

- يمكن للمواطن تقديم شكوي عبر الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم 16528.

- كما يمكن للمواطن تقديم بلاغ عن التجار المخالفين عبر التواصل مع وزارة التموين على الرقم 16528.

وسائل تقديم شكوي ضد التجار المتلاعبين

- يمكن للمواطن إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703

-التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية

ويعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.