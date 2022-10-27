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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عالجت ارتفاع الأسعار

عماد الدين حسين: قرارات الحكومة مفيدة للعلاج السريع وعالجت ارتفاع الأسعار

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

كشف الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، كواليس المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد وجود كل رؤساء الأحزاب وكل السياسيين، وممثلي الأطياف السياسية.

 

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عماد الدين حسين: أهم قواعد الحوار الوطنى غياب فكرة الأغلبية والأقلية


وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن المطلب العام هو تطبيق  التوصيات، ولكن كيف تجد طريقها للتطبيق؟، متابعا أن صندوق النقد الدولي، أصدر بيانًا أكد من خلاله أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وذلك على العالم. 
وتابع انه توجد مشاكل ضخمة جدًا في الدول الخارجية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونحن تأثرنا ولا بد أن نمر من هذا الواقع بأقل قدر من الأضرار.

 

عالجت ارتفاع الأسعار


وأوضح الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات مجلس الوزراء مفيدة  للعلاج السريع خاصة أنها جاءت في اليوم التالي للمؤتمر، وعالجت ارتفاع الأسعار.
 


 

عماد الدين حسين المؤتمر الاقتصادي رؤساء الأحزاب اخبار التوك شو الاطياف السياسية

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