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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قمة المناخ 2022..زراعة عين شمس تنظم مسابقات مقالية عن التغيرات المناخية

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

أطلق  الدكتور  احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس مبادرة بين طلاب الكلية لكتابة مقال عن التغيرات المناخية والحلول المقترحة لجميع طلاب الكلية بهدف مشاركة الطلاب فى مثل هذه المناسبات الدولية بصورة ايجابية  بحيث لايزيد المقال عن ١٠ صفحات .

ياتي ذلك فى ظل استعداد مصر  لاستضافة قمة المناخ 2022 والتى سيحضرها أكثر من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية والذى سينعقد  في 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه. 
 

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وقد اعلن جلال عن تكرم الطلاب الحاصلين علي المراكز الثلاثة الأولى وسوف يتم منحهم  شهادات تقدير بالإضافة  لأعفاءهم من دفع رسوم ال CD
 

وكان قد عقدت كلية الزراعة جامعة عين شمس ندوة عن حرب أكتوبر المجيد حاضر فيها اللواء أركان حرب ناجي شهود مدير المخابرات الحربية سابقاً و المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

أشار الدكتور أحمد جلال عميد الكلية إلى أن هذه الندوة في إطار احتفالات جامعة عين شمس بالذكرى ال ٤٩ لإنتصارات أكتوبر المجيدة وأشاد بدور الشعب المصري العظيم بكل طوائفة في وقت أجمع العالم على استحالة عبور الجيش المصري لقناة السويس، وتحرير الأرض في ظل ضمان الولايات المتحدة الأمريكية التفوق العسكرى لإسرائيل على الجانب المصري بأسلحة متطورة تستطيع التغلب على السلاح الروسي القديم ولكن من صنع الفارق هو المصريين أنفسهم فهنا تتغير المعادلة أمام إيمان المصري وظهور معدنة النفيس في الشدة فداءً لمصر.

وقال عميد الكلية إن شباب مصر هم حماة هذا الوطن وأنهم ثمرة فؤاده وأنتم من تحملون رايته كل في مكانه جندي في سبيل مصر سواء كنت طالب علم أو معلم أو مهندس أو طبيب أو عامل كل من على أرضها جندي فمصر كلها جيش واحد ويد واحدة فمن يزرع الأرض يحارب ويجاهد في حقله وإذا نادت مصر لبى النداء وحمل سلاحه وهكذا كل أبناء مصر فهم من تظهر معادنهم وقت الأزمات وطلب منهم ألا ينساقوا وراء الشائعات ومثبطي الهمم ومن يبثون طاقاتهم السلبية ويحاولون نشر الأحباط واليأس بين الشباب.

 

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