عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على سر جودة تمور واحة سيوة

تمور سيوة
تمور سيوة


عندما تتحدث عن تمور سيوة فى اى مكان بمصر بل وبعض الدول تجد أنه هذا النوع من التمور يحظى باهتمام خاص  فما هو السر فى هذه التمور.

القصة الكاملة لاقتحام ولية أمر ونجلها مدرسة والتعدي على معلمة في مطروح

هفضل في ضهره لحد ما أموت.. حكاية سيدة بمطروح تعيل زوجها بعد مرضه بالسرطان

البداية بالتمريض.. رفع كفاءة الخدمات الصحية في مطروح

تين مطروح .. جودة ومذاق ليس له مثيل

كشف مزارعى سيوة أن  السر فى جودة  المنتجات الزراعية بواحة سيوة خاصة التمور والزيتون  انها اورجانيك 100% حيث تعتمد زراعتها على  المياة الجوفية  والأسمدة العضوية دون وضع اى أسمدة كيماوية .
وأكد الشيخ عمر راجح من أهالى سيوة  أن تمور سيوة أصبحت ذات شهرة عالمية وياتى إليها المستوردين من جميع انحاء مصر والعالم خاصة جودتها واعتمادها على الأسمدة العضوية فى مكافحة الآفات كما يعطيها جودة إضافية خاصة  أن العالم اتجه الى الزراعة العضوية نتيجة ظهور خطورة رش المبيدات السامة على المنتجات الزراعية والتي تؤثر على صحة الإنسان،.
واضاف أن   العالم بدء يتجه إلى الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات خاصة ان الاستمرار فى استخدام المبيدات لفترات طويلة بدأت الحشرات تأقلم نفسها تنتج سلالات لمقاومة هذا المبيد وكان على المزارع أن يزيد عدد الجرعات أو يستخدم مبيدات أكثر سمية، وبذلك يزداد التأثير على صحة الانسان،  ،.
وأشار أن  العالم بدء يبحث عن سلامة الغذاء بزراعة المنتجات الاورجانيك الخالية من المبيدات، بل ويتجه إلى استيراده من الدول المنتجه للغذاء العضوي.
وأوضح أن سيوة  تمتلك انواع مميزة من التمور منها و البلح السيوي الذي يطلق عليه لصعيدي وآخر يسمى الفريحي فضلًا عن العزاوي الذي يندرج أسفله عشرات الأنواع.

وأشار رغم توفير مزارعي سيوة لعشرات الأصناف من البلح في الأسواق، ألأ أن هناك أصنافا متميزة ونادرة ومن أشهرها طقطق وامينزوه وإرغم غزال  وهي أصناف نادرة، وذات قيمة عالية من الجودة، ويتم إستخدامها كهدايا للمقربين والأعزاء، وتُقدم للضيوف كجزء من العادات والتقاليد .

وأوضح أن واحة سيوة تشتهر  بكونها الأكثر إنتاجًا للتمور في مصر، حيث تمتلك أكثر من 700 ألف نخلة تنتشر على مساحة 5600 فدانا لافتا  ان نخيل سيوه تساهم  في إنتاج نحو 84 ألف طن من التمور سنويا فى مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة.

تمور سيوة 
تمور سيوة 
تمور سيوة 
مطروج محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تمور سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

أسطورة واستمتعت بالحديثه معه.. ميدو يلتقي نجم الأهلي على متن طائرة

لعبة الموت.. ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

تحدد الموعد| وعد من الأهلي لـ كهربا يحسم أزمته مع الزمالك.. فيديو

مغضوب عليه.. الملكة إليزابيث تحرم الأمير هاري من منصب قبل رحيلها بأيام

ماذا يقول الله قبل الفجر؟.. بفضل 11 كلمة تقضى حاجتك وتغفر ذنوبك

سيد معوض: حمدي فتحي الأفضل في السوبر.. وإمام عاشور لم يدافع أو يهاجم.. فيديو

بعد كارثة الجسر المعلق بالهند.. أبرز الحوادث الدموية المشابهة خلال السنوات الماضية

لولا دا سيلفا يعلن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية بعد فوزه بالرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من رفوف مطبخك .. تخلصي من الكوليسترول بدون أدوية

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: مكاسب مالية كبيرة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: فرصة تنتظرك

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2021: مترجعش للماضي

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ