تعرف على سر جودة تمور واحة سيوة



عندما تتحدث عن تمور سيوة فى اى مكان بمصر بل وبعض الدول تجد أنه هذا النوع من التمور يحظى باهتمام خاص فما هو السر فى هذه التمور.

كشف مزارعى سيوة أن السر فى جودة المنتجات الزراعية بواحة سيوة خاصة التمور والزيتون انها اورجانيك 100% حيث تعتمد زراعتها على المياة الجوفية والأسمدة العضوية دون وضع اى أسمدة كيماوية .

وأكد الشيخ عمر راجح من أهالى سيوة أن تمور سيوة أصبحت ذات شهرة عالمية وياتى إليها المستوردين من جميع انحاء مصر والعالم خاصة جودتها واعتمادها على الأسمدة العضوية فى مكافحة الآفات كما يعطيها جودة إضافية خاصة أن العالم اتجه الى الزراعة العضوية نتيجة ظهور خطورة رش المبيدات السامة على المنتجات الزراعية والتي تؤثر على صحة الإنسان،.

واضاف أن العالم بدء يتجه إلى الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات خاصة ان الاستمرار فى استخدام المبيدات لفترات طويلة بدأت الحشرات تأقلم نفسها تنتج سلالات لمقاومة هذا المبيد وكان على المزارع أن يزيد عدد الجرعات أو يستخدم مبيدات أكثر سمية، وبذلك يزداد التأثير على صحة الانسان، ،.

وأشار أن العالم بدء يبحث عن سلامة الغذاء بزراعة المنتجات الاورجانيك الخالية من المبيدات، بل ويتجه إلى استيراده من الدول المنتجه للغذاء العضوي.

وأوضح أن سيوة تمتلك انواع مميزة من التمور منها و البلح السيوي الذي يطلق عليه لصعيدي وآخر يسمى الفريحي فضلًا عن العزاوي الذي يندرج أسفله عشرات الأنواع.

وأشار رغم توفير مزارعي سيوة لعشرات الأصناف من البلح في الأسواق، ألأ أن هناك أصنافا متميزة ونادرة ومن أشهرها طقطق وامينزوه وإرغم غزال وهي أصناف نادرة، وذات قيمة عالية من الجودة، ويتم إستخدامها كهدايا للمقربين والأعزاء، وتُقدم للضيوف كجزء من العادات والتقاليد .

وأوضح أن واحة سيوة تشتهر بكونها الأكثر إنتاجًا للتمور في مصر، حيث تمتلك أكثر من 700 ألف نخلة تنتشر على مساحة 5600 فدانا لافتا ان نخيل سيوه تساهم في إنتاج نحو 84 ألف طن من التمور سنويا فى مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة.

تمور سيوة

تمور سيوة