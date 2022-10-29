القصة الكاملة لاقتحام ولية أمر ونجلها مدرسة والتعدي على معلمة في مطروح

"ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى" ينطبق هذا المثل على ما قامت به سيدة ولية أمر طالبة بإحدى المدراس بمدينة مرسى مطروح والتى استعانت بنجلها ومجموعة من البلطجية واقتحمت مدرسة للتعدى على معلمة وبعض المعلمين الذين حاولوا الدفاع عن زميلتها وقامت ولية الأمر بتحرير محضر كيدي ضد المعلمة .



استدعاء ولى أمر طالبة



تبدء وقائع القصة عند قيام علا الأخصائية الاجتماعية بمجمع الشيخ عطيوة بمدينة مرسى مطروح بعمل استدعاء لولية أمر طالبة نظرا لعدم التزام الطالبة المتكرر داخل المدرسة .



رسالة مغلوطة من الطالبة لوالدتها



عندما أخذت الطالبة استدعاء ولى أمرها للمدرسة اخذت تفكر فى حيله للهروب من هذا المأزق فوجدت ضالتها فى إفهام والدتها أن سبب الاستدعاء لقيام الأخصائية الاجتماعية بالتعدي عليها بصفة مستمرة داخل المدرسة وعندما اعترضت طلبت منها استدعاء والدتها .



تصرف الام



لم تحاول الام التأكد من كلام نجلتها خاصة أن طبيعة الأسرة بناء على آراء مقربين لهم أنهم يميلون إلى المشاكل فعلى الفور طالبت نجلها باستدعاء بعض من أصدقاءه للتصرف مع الأخصائية الاجتماعية وتأديبها.

اقتحام المدرسة



توجهت الام ونجلها وبعض البلطجية إلى المدرسة في صباح اليوم التالي والشرار يعلو وجوههم عازمين على تأديب الأخصائية الاجتماعية وعندما رفض المسئول عن بوابة المدرسة دخولهم اقتحموا المدرسة بالقوة .



لم تمر لحظات لدخولهم المدرسة وقاموا بالبحث عن الأخصائية الاجتماعية علا حتى عثروا عليها فوجهت لها ولية الأمر السباب.



ضرب الأخصائية ومعلم



عندما حاولت الام ونجلها التعدي على الأخصائية الاجتماعية حاول عدد من زملائها الوقوف بجانبها والتصدي للبلطجية الا أنهم تعدوا عليها بالضرب هى واحد زملاءها بالمدرسة ويدعى محمود والذى حاول الدفاع عنها.



تحرير محضر ضد الأخصائية



ما انتهت الام ونجلها من ضربة المعلمة توجهت بعدها إلى قسم شرطة مرسي مطروح لتحرير محضر ضد المعلمة بقيامها بالتعدي عليها.



تحرير إدارة المدرسة محضر



كما توجهت علا الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ومحمود وإدارة المدرسة بتحرير محضر ضد ولية الأمر ونجلها بتهمة التعدي عليهم واقتحام المدرسة أثناء اليوم الدراسي .



نيابة مطروح تستدعى الأخصائية الاجتماعية



استدعت نيابة مطروح الأخصائية الاجتماعية بمجمع الشيخ عطيوة للاستماع لأقوالها وسماع الشهود فى تلك الواقعة بالإضافة إلى والأمر بالقبض على وأية الأمر ونجلها.

حبس ولية الأمر

أصدرت نيابة مطروح قرارا بحبس ولية أمر طالبة ونجلها 4 أيام علي ذمة التحقيق لاقتحامها مدرسة بعد أن تم كسر الباب والتعدي على اخصائية اجتماعية ومعلمين.



حيث قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهمامهما فى كسر باب مجمع الشيخ عطيوة بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح واقتحام المدرسة وجلب بلطجية والتعدى على الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة وعدد من المعلمين .