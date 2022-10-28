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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البداية بالتمريض.. رفع كفاءة الخدمات الصحية في مطروح

دورة تدريبية للتمريض
دورة تدريبية للتمريض بمطروح

اختتمت بقاعة التدريب بمستشفى مطروح العام فعاليات ختام الدورة التدريبية للبرنامج التدريبي والذى استهدف الفريق التمريضي بمختلف مستشفيات محافظة مطروح بهدف رفع مستوي مقدمي الخدمة الصحية وبناء وتعزيز قدرات هيئة التمريض بالمستشفيات والتي تستهدف أطقم التمريض الجديدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بأقسام الجراحة العامة والكلى بعموم المحافظة. 

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ويتم تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي والمقدم من الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، لأطقم التمريض بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية ، وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف الفئات من التعليم والتطوير المستمر.

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، إن التدريب جاء لرفع كفاءة أطقم التمريض في تقديم خدمات طبية وفقاً لمعايير الجودة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالية بجميع الأقسام بالمستشفيات.

وأشار الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي إلى أن القيادة السياسية  تولي مهنة التمريض اهتماماً كبيراً، والتي هي جزء أصيل من المنظومة الصحية وأن مديرية الصحة بمطروح  تعمل على تذليل كافة التحديات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وذلك من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر لأطقم التمريض بالمستشفيات.

وقالت زكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية إنه حضر الدورة 50 متدرباً من الفريق التمريضي ممثلا لجميع مستشفيات المحافظة.

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