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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

حادث بجنوب سيناء
حادث بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل مع  بمدينة شرم الشيخ.
تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا اليوم من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب  سيارة ملاكي رقم (ف. ص. أ-378) على الطريق الدولي الجديد عند وادي "غرندل"، قبل كارتة أبو زنيمة بنحو20 كيلو متر، اتجاه مدينة شرم الشيخ.

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وأسفر الحادث عن إصابة كل من بكينام حازم إبراهيم، 23 عامًا، و ياسمين رمضان لينجي، 21 عامًا بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونورهان طارق محمد 23 عامًا، كدمات بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من القاهرة، وفرح محمد مختار، 25  عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، من المنيا.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حوادث جنوب سيناء

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حوادث جنوب سيناء اصابة شرم الشيخ ميكروباص بلاغ

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