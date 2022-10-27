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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص بدون مبرر في بورسعيد

صدى البلد

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور تم تداوله على موقع "فيس بوك"، متضمناً الإدعاء بضبط الأجهزة الأمنية في بورسعيد أحد الأشخاص بدون مبرر.

وكانت لاحظت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب بمقطعى فيديو من إحدى كاميرات المراقبة لعقار، أثناء ضبط أحد الأشخاص والإدعاء بتعرضه للظلم من رجال الشرطة ببورسعيد.

وبالفحص تبين أن بتاريخ 23 الجارى وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد عقب تقنين الإجراءات، من ضبط الشخص من الضواحى وله معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق..

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