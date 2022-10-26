الكرة الأرضية خضراء في شرم الشيخ.. لوحات فنية بزجاجات بلاستيكية وعلب كانز|شاهد

تتزين مدينة شرم الشيخ بكثير من الأعمال الفنية والميادين التي تعبر عن تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء استعدادًا لاستضافة قمة المناخ نوفمبر القادم .

وقد ابتكرت المهندسة الشابة سارة رجب المتخصصة في ترميم المباني الأثرية لوحة ضخمة علي هيئة كرة أرضية صممت بعلب الكانز وزجاجات المياه المعدنية وتم تلوينها باللون الأخضر رسالة لضرورة الحفاظ علي كوكب الأرض من التلوث والمخلفات بإعادة التدوير .

كما قامت بتصميم جمل والذي يعبر عن طبيعة الحياة البدوية بجنوب سيناء وتزيينه بعلب الكانز لألوان مختلفة .

وقالت المهندسة سارة رجب: تلك الأعمال الفنية استغرقت وقتاً ومجهودًا من أجل أن تكون رسالة بإضرار مخلفات البلاستيك، مشيرة إلي أن الرسالة الاولي للكرة الأرضية المصممة بعلب العصائر والمشروبات الغازية: "أنه لو تم الحفاظ على كوكب الأرض من التلوث من المخلفات سوف يظل أخضر"

علاوة علي رسالة العمل الفني للجمل البدوي الذي هو سفينة الصحراء أن الكائنات الحية جميعا تتضرر من التلوث والمخلفات وقد تقضي علي طبيعتها .

وأضافت رجب أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء دعم هذه الأفكار وتم توفير ما تحتاجه، مشيرة إلي أنها ذهبت لمكان جمع المخلفات وأخذت هذه الكانز والبلاستيك والخشب من المخلفات قبل أن تتضرر بها الطبيعة وصنعت هذه اللوحات الفنية التي لاقت إعجاب السياح وكل من يراها حيث وضعت في ساحة مسجد بالسوق القديم بشرم الشيخ .

وكان قد أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رسالات أعمال شرم الشيخ الفنية والتي كان من بينها تمثال فرس البحر بشرم الشيخ الذي أثار جدلاً واسعاً علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تركيب أجنحة له قائلًا رسالته: "رسالة من مدينة السلام فرس البحر في سبيلها للانقراض، وسيحلق إلى عالم آخر وستلحق به كائنات أخرى إن لم نحافظ على المناخ..

لسنا وحدنا شركاء في المناخ.. فالعالم كله بما فيه من كائنات الأخرى - شركاؤنا فيه.. و من ثم فالحفاظ على المناخ ضرورة حتمية، لأنه حفاظ على الإنسان والحيوان والزرع والنبات من الهلاك، إن لم تستطع إنقاذهم اليوم فلن تستطيع إنقاذ نفسك غداً.. ليس لنا أرض غير الأرض كي نحافظ عليها.. الحفاظ على البر والبحر والجو أمانة استودعتها عندنا الأجيال القادمة.. المناخ حياة.. حياة كل المخلوقات".



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