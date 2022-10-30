هفضل في ضهره لحد ما أموت.. حكاية سيدة بمطروح تعيل زوجها بعد مرضه بالسرطان

مش هسيبه لحد ما اموت بتلك الكلمات بدأت أم ملك حديثها خلال لقائها مع صدى البلد عن زواجها مريض السرطان والذى يعانى من المرض طوال 4 سنوات .



وأكدت ام ملك أن زوجها مريض السرطان فى البلعوم الافقى منذ 4 سنوات ومنذ مرضة أصبح قعيد الفراش بعد انتشار المرض بجسمه ولا يقوى على الوقوف أو الحركة .



واضافت أن زوجها يحتاج إلى السفر. الى محافظة الإسكندرية بسيارة خاصة لأخذ جرعة العلاج الكيمياوي مما يحملهم أعباء لا يقووا عليها يضاف إليها أنهم يضطرون للمبيت فى الاسكندرية فلا يكن لها حل سوى المبيت في الشارع حتى الصباح .

وتحكى عن رحلة علاج زواجها والذين اكتشفوا إصابة بسرطان فى البلعوم الافقى وكيف عانوا كثيرين فى تلقى العلاج.لافته أنها لديه طفلة وحيدة ملك تبلغ ست سنوات ويسكنون فى منطقة الكيلو 8 بمدينة مرسى مطروح.

وعن تمنياتها أكد أنه تحلم بالسكن خاص بها ولو غرفة واحدة بالحمام بالاضافة الى مصدر رزق لها اى عمل او محل او كشك خاصة أنها تعمل فى المنازل لتوفير لقمة العيش .

وقالت ملك طفلتهم البالغ عمرها

ست سنوات عايزة ابقى دكتورة لما اكبر علشان اعالج بابا والناس العيانة مضيفة نفسي باب يخف.

وقال أحمد سامى الزوج المريض بكلمات ثقيلة نفسي عيالى تتلم في سكت خاص بينا واطمن عليهم قبل ما اموت مضيفا أنه بعد اكتشاف مرضة اخذ معاش لانه كان يعمل سائقا ودفع كل المبلغ لأحد المواطنين واشترى منه قطعة أرض تبلغ مساحتها 150مترا ويتبقى عليها اقساط من ثمنها.

واضاف كل احلامى تدخل أهل الخير وبناء غرفة فقط على الأرض خاصة وأننا نسكن بإيجار بمبلغ 800 چنيه زندفع باقى اقسأط الأرض مشيرا أن دخلنا لا يتعدى ال1000 شهريا .