الكويت.. مجلس الأمة يعود لـ شعار الدولة الرسمي

أعاد مجلس الأمة الكويتي اعتماد شعار الدولة الرسمي، الذي يظهر "السفينة في البحر"، وهو ما كان معتمدا قبل عام 2014، عندما قام حينها رئيس المجلس، مرزوق الغانم، بتغييره.

وذكرت صحيفة المجلس، أنه تم "الانتهاء من تركيب شعار مجلس الأمة الجديد في قاعة عبد الله السالم".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في 19 أكتوبر الحالي، أن "مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماعه الأول العودة إلى شعار المجلس السابق وهو شعار الدولة الرسمي".

وفي الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، أحمد السعدون، في 19 أكتوبر، قرر مجلس الأمة الكويتي العودة إلى الشعار الذي كان معتمدا منذ عام 1961، وعمل به حتى عام 2014، عندما غيره حينها، مرزوق الغانم.