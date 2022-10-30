عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الكويت يؤكد عمق العلاقات الوطيدة والتنسيق في المواقف الثنائية مع العراق

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب رئيس وزراء الكويت خلال اتصاله الهاتفي مساء اليوم /الأحد/ برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني لتهنئته بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته لرئيس وزراء العراق بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الإعفاء من أجرة المواصلات والضرائب.. بشرى سارة للمسنين في مصر

فى موسمه .. أهم فوائد الرمان الصحية

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس مخدوعة فيها .. منتجات غذائية تدمر الجسم | تحذير هام

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم وتناول كوب منه يوميا؟

الطفلة كبرت.. تعرف على عمر لينا أحمد الفيشاوى وقصة وشم على ساقها

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ