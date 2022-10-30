رئيس وزراء الكويت يؤكد عمق العلاقات الوطيدة والتنسيق في المواقف الثنائية مع العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس وزراء الكويت خلال اتصاله الهاتفي مساء اليوم /الأحد/ برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني لتهنئته بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته لرئيس وزراء العراق بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.