فتى الإسماعيلي الذهبي يقترب من فسخ التعاقد بسبب رفض شيك مقدم التعاقد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن عبدالرحمن مجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بات قريبا من فسخ تعاقده مع النادي.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب يلوح بورقة فسخ العقد، بعدما تم رفض صرف شيك مقدم التعاقد، بعد التجديد".

وأضاف عمر ياسين: "عبدالرحمن مجدي ذهب إلى البنك من أجل صرف مقدم التعاقد من الإسماعيلي البالغ مليون و125 ألف جنيه، ولكنه فوجئ برفض الشيك لعدم كفاية الرصيد، ويتجه للتحرك لإنهاء عقده من طرف واحد، في حال عدم حل الأزمة".