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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: دعم وتطوير المراكز البحثية لرفع تصنيفنا الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير  المنظومة التعليمية و البحثية بالجامعة  و الاهتمام بكافة المراحل الدراسية والعمل على رفع التصنيف الدولى للجامعة و جعل جامعة حلوان من إحدى جامعات الجيل الرابع .

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في تصريح ل صدى البلد على أهمية ملف التصنيف الدولي وما يمثله من أهمية في ظل توجهات وزارة التعليم العالي للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، لافتا إلى أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات على أن تكون متضمنة أهدافًا تخدم التصنيف الدولى للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المراكز البحثية بجامعة حلوان تبذل اقصي  مجهود لرفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا لجعلها رائدة بمختلف المجالات . 

و نوه بأن الجامعة تعمل على إمداد المراكز البحثية و الباحثين بكافة الدعم الذي يحتاجونه لتطوير المنظومة البحثية و رفع تصنيفها الدولي . 

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جدير بالذكر أنه أجرى  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لكلية الهندسة بحلوان واستقبله  الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان بحضور  وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعدد كبير من عمداء الكلية السابقين، ومنسقي البرامج الجديدة.

وبدأ اللقاء بترحيب  بالحضور وتقديم عرض مختصر عن الكلية ورؤية واضحة لها وقد تم عرض المخطط العام للكلية بمساحة اجمالية تقريبية ٢٣ فدان، وتم عرض تاريخ بداية ونشأة الكلية وانضمامها لجامعة حلوان، وقدم عميد الكلية شرح مفصل عن الأقسام العلمية بالكلية وعددهم ٥ أقسام وهم قسم الهندسة الحيوية الطبية، قسم هندسة الحاسبات والنظم، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، ودعا رئيس جامعة حلوان السادة رؤساء الأقسام العلمية لتقديم مقترحات من أجل تطوير الكلية ولتكون أقسام الكلية وبرامجها تنعكس على خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

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