أحمد حمدي: الرئيس السيسي عول على أهمية القمة العربية قبل انطلاقها| فيديو

قال أحمد حمدي ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم ، إن القمة العربية الراهنة تأتي بعد توقف دام 3 سنوات ، وتتمثل أهمية القمة في أن المواطن العربي مهتم بنتائج هذه القمة ، ونتائجها ، مردفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات قبل القمة لوكالة الأنباء القطرية عول على أهمية القمة ، وأشار بشكل واضح أن القمة الراهنة تعول عليها الأمة العربية ، خاصة بعد التوترات ، وتفشي الإرهاب .

وتابع أحمد حمدي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطر أوضحت اهتمام الجانب المصري بالقمة العربي ، وأنه سيضع اطروحات متوقعة خلال الكلمة المنتظرة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار ، إلى أن القمة تأتي بالتزامن مع عيد ثورة التحرير الجزائرية ،موضحا أهم الفعاليات التي تمت في القمة ، وأولها استقبال الرئيس الجزائري رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وانعقاد جلسة قبل بدء القمة .

ولفت ، إلى أن الاجتماع كان يسبق القمة ، وجرى فيه بعض النقاط المهمة ، وأهمها تأكيد سكرتير عام الأمم المتحدة على تعزيز التشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وابرز استعدادات مصر لقمة المناخ المرتقبة .

ونوه " أحمد حمدي " ، أنه من المتوقع أن تكون القصية الفلسطينية من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة القمة العربية .