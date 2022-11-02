بالأسماء| فيتوريا يضم 6 نجوم من الأهلي لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن روي فيتوريا استقر على الأسماء التى ستتواجد فى المنتخب الوطني خلال معسكر شهر نوفمبر ومواجهة بلجيكا، من النادي الأهلي.

وقال عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس:" استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على ضم 6 لاعبين فى المعسكر القادم من النادي الأهلي من بينهما ثلاثي لم ينضم المعسكر الماضي والذي واجه خلاله المنتخب كل من النيجر وليبيريا.

واضاف:" استقر روي فيتوريا على ضم ثلاثي الأهلي محمود متولي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق فى المعسكر القادم، لأول مرة تحت قيادته.

لاعبو الأهلي في المنتخب

اللاعبين المنضمين من الأهلي هم: محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، محمود متولي ، حمدي فتحي ،طاهر محمد طاهر.