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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بتوفير تقرير مفصل عن أليو ديانج، لاعب الفريق.

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طلب كولر

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر طلب تقريرًا مفصلاً عن إصابة أليو ديانج من الجهاز الطبي بالفريق، لاعب الأهلي هو الرجل يُدقق في التفاصيل.


وأضاف "شبانة"، نبيل عماد دونجا عاد من قطر، ومن الممكن أن يشارك في تدريبات الزمالك في أول ديسمبر، وسيكون علامة فارقة في وسط ملعب الزمالك.

وأتم شبانة، هذا الأمر لا يقلل من لاعبي وسط الزمالك مثل عمرو السيسي وزكريا الوردي وآخرين.

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