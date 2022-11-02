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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة الإيقاف.. لاعب الأهلي السابق يدعو لكهربا بالفرج

صدى البلد

وجه أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة دعم لزميله محمود عبد المنعم كهربا، بعد تعرضه لأزمة خلال الفترة الماضية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انستجرام.

وشارك كهربا مقطع فيديو من المسجد النبوي، بصوت أحمد الشيخ يدعو له بالتوفيق والعودة للملاعب من جديد وانتهاء الأزمات.

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كهربا يهنئ الخطيب بعيد ميلاده: كل سنة وحضرتك القدوة والاحترام

وكشف خبير اللوائح الرياضية حقيقة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي مدى الحياة ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.  

وقال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ردا على ما ذكره أحد الخبراء بأن كهربا لو لجأ إلى القضاء المصري هيتوقف مدى الحياة ويتم منعه من مزاولة الرياضة.

وعن رأي الفيفا حول قضية كهربا في حال اللجوء إلى المحاكم الجنائية قال: ده كان رأى أعضاء غرفة تسوية المنازعات بالفيفا أنه من المناسب التأكيد على أنه كقاعدة عامة جميع الهيئات القضائية بالفيفا ليست مؤهلة للنظر فى القضايا ذات الطابع الجنائي والتوقيع والمستندات المزورة وأن هذه القضايا تعتبر من مسئوليات الجهات الجنائية المختصة المحلية… يا ريت الناس قبل ما تطلع تتكلم تقرأ.

كهربا الأهلى النادي الأهلي القضاء المصرى محمود عبد المنعم كهربا أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق

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