عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توابع خسارة السوبر.. قرار صادم من فيريرا تجاه تشكيل الزمالك أمام إنبي

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قرر إجراء تعديلات على تشكيل الفريق خلال مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

txt

كلام نهائي.. موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان.. فيديو

txt

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم


وواصل شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "قرر فيريرا الدفع بسيد نيمار وعبدالله جمعة وعمرو السيسي من البداية وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها المدرب عقب مباراة السوبر.
واستجاب فيريرا لنصيحة المقربين منه بإجراء التغييرات على تشكيل الفريق.

txt

الحضري: أتمنى أن يكون محمد الشناوي أفضل مني.. فيديو

txt

مفاجأة غير متوقعة.. هيثم عرابي يكشف أسباب رحيله عن أسوان.. فيديو

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

تحدث مروان عطية، نجم نادي الاتحاد السكندري، بشأن إمكانية انضمامه إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، يناير 2023.

مروان عطية، البالغ من العمر 24 عامًا، كان قاب قوسين أو أدنى من إتمام انتقاله إلى الزمالك، قبل أن يتدخل محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، حيث نجح في إقناعه بالبقاء مع الفريق السكندري.

وقال مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن احتمالية ارتداء قميص الزمالك في يناير 2023: "لا أعرف ما سيحدث.. تركيزي حاليًا مع الاتحاد، أنا أرتدي قميص فريق كبير".

txt

تعليق مثير من مرتضى منصور على سباب جماهير الأهلي لشيكابالا.. فيديو

txt

هل حولت بريزنتيشن الكرة المصرية لدرجة غير متوقعة من الاحترافية؟ إعلامي يجيب

وأكد عطية أنه يركز حاليًا على المحافظة على المستويات الجيدة التي يظهر بها مع الاتحاد، من أجل الانضمام مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات المقبلة، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وعن فيتوريا، أضاف نجم الاتحاد: "فيتوريا مدرب كبير.. لديه نظرة مختلفة، وأتمنى أن أنضم مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات القادمة".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مؤقتًا، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حقق خلالها الفوز أمام أسوان، الداخلية وطلائع الجيش، على الترتيب.

للزمالك انبي الدوري جوسفالدو فيريرا عبدالله جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

ترشيحاتنا

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2022

«البحث العلمي» تعلن عن فتح تدريب سنوي للعلماء الشباب.. اعرف تفاصيل التقديم

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

حكم السخرية من مرضى الاضطرابات والتوحد.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

أغرب أعذار الغياب من الشغل قبل 50 عاما.. فيديو

بالأسود الأنيق.. أحدث إطلالات إيمان العاصى على إنستجرام| شاهد

صور جديدة من حفل زفاف الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ