توابع خسارة السوبر.. قرار صادم من فيريرا تجاه تشكيل الزمالك أمام إنبي

كشف الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قرر إجراء تعديلات على تشكيل الفريق خلال مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.



وواصل شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "قرر فيريرا الدفع بسيد نيمار وعبدالله جمعة وعمرو السيسي من البداية وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها المدرب عقب مباراة السوبر.

واستجاب فيريرا لنصيحة المقربين منه بإجراء التغييرات على تشكيل الفريق.

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

تحدث مروان عطية، نجم نادي الاتحاد السكندري، بشأن إمكانية انضمامه إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، يناير 2023.

مروان عطية، البالغ من العمر 24 عامًا، كان قاب قوسين أو أدنى من إتمام انتقاله إلى الزمالك، قبل أن يتدخل محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، حيث نجح في إقناعه بالبقاء مع الفريق السكندري.

وقال مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن احتمالية ارتداء قميص الزمالك في يناير 2023: "لا أعرف ما سيحدث.. تركيزي حاليًا مع الاتحاد، أنا أرتدي قميص فريق كبير".

وأكد عطية أنه يركز حاليًا على المحافظة على المستويات الجيدة التي يظهر بها مع الاتحاد، من أجل الانضمام مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات المقبلة، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وعن فيتوريا، أضاف نجم الاتحاد: "فيتوريا مدرب كبير.. لديه نظرة مختلفة، وأتمنى أن أنضم مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات القادمة".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مؤقتًا، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حقق خلالها الفوز أمام أسوان، الداخلية وطلائع الجيش، على الترتيب.