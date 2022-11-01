هل حولت بريزنتيشن الكرة المصرية لدرجة غير متوقعة من الاحترافية؟ إعلامي يجيب

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن نجاح شركة بريزنتيشن في تنظيم حدث كبير مثل بطولة السوبر المصري بالتعاون مع الجانب الإماراتي.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "بريزنتيشن أصبحت عنصر أساسي في تقدم الكرة المصرية ولابد أن نبرز نجاحاتها ونفتخر بوجود شركة مصرية تحمل على كاهلها مسئولية النهوض بالكرة".



وواصل شبانة:" كنت شاهد عيان على نجاح الشركة في تنظيم بطولة السوبر المصري، ولابد أن نشيد بها ونعطيها حقها، لأن في الدول الخليجية احيانا تستعين بشركات أجنبية للتنظيم، لكن نحن الآن نملك شركة بهذه الكفاءات".

شبانة: الأهلي يستحق قيمة رعايته الضخمة.. والسوق مفتوح للجميع

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل الدائر على عقود الرعاية بين الأهلي والزمالك، يخالف التخطيط السليم لرفع قيمة الرعاية لكل نادي، موضحا أن التخطيط يجب أن يكون لجذب رعاة من السوق وتضخيم هذه الرعاية بما يناسب النادي وامكانياته.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "شركات الرعاية لن تظلم ناد على حساب آخر، الشركة لن تعطى أموال وهي تعلم أنها تخسر في النهاية، ودور النادي أن يحسن من صورته ويزيد من بطولاته حتى يجذب الرعاة بالقيمة المالية التي يريدها".



وواصل شبانة:"الشركات لن تميز ناد عن ناد آخر، كل الشركات تتمنى أ، تمنح الأندية رعاية بالمليارات، لكن هذا هذه القيمة ستحقق لها عائد؟! هذا هو المعيار".



وأكمل:"مانشستر يونايتد يحصل على رعاية أعلى من مانشستر سيتي في إنجلترا رغم غيابه عن البطولات وتحقيق منافسه العديد من الألقاب، السبب في ذلك أن الرعاية توجه يستند على تاريخ وأرقام وألقاب تاريخية".