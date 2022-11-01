عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل حولت بريزنتيشن الكرة المصرية لدرجة غير متوقعة من الاحترافية؟ إعلامي يجيب

بريزنتيشن
بريزنتيشن

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن نجاح شركة بريزنتيشن في تنظيم حدث كبير مثل بطولة السوبر المصري بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

txt

تعليق مثير من مرتضى منصور على سباب جماهير الأهلي لشيكابالا.. فيديو

txt

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم


وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "بريزنتيشن أصبحت عنصر أساسي في تقدم الكرة المصرية ولابد أن نبرز نجاحاتها ونفتخر بوجود شركة مصرية تحمل على كاهلها مسئولية النهوض بالكرة".


وواصل شبانة:" كنت شاهد عيان على نجاح الشركة في تنظيم بطولة السوبر المصري، ولابد أن نشيد بها ونعطيها حقها، لأن في الدول الخليجية احيانا تستعين بشركات أجنبية للتنظيم، لكن نحن الآن نملك شركة بهذه الكفاءات".

شبانة: الأهلي يستحق قيمة رعايته الضخمة.. والسوق مفتوح للجميع

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل الدائر على عقود الرعاية بين الأهلي والزمالك، يخالف التخطيط السليم لرفع قيمة الرعاية لكل نادي، موضحا أن التخطيط يجب أن يكون لجذب رعاة من السوق وتضخيم هذه الرعاية بما يناسب النادي وامكانياته.

txt

مفاجأة غير متوقعة.. هيثم عرابي يكشف أسباب رحيله عن أسوان.. فيديو

txt

الحضري: أتمنى أن يكون محمد الشناوي أفضل مني.. فيديو


وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "شركات الرعاية لن تظلم ناد على حساب آخر، الشركة لن تعطى أموال وهي تعلم أنها تخسر في النهاية، ودور النادي أن يحسن من صورته ويزيد من بطولاته حتى يجذب الرعاة بالقيمة المالية التي يريدها".


وواصل شبانة:"الشركات لن تميز ناد عن ناد آخر، كل الشركات تتمنى أ، تمنح الأندية رعاية بالمليارات، لكن هذا هذه القيمة ستحقق لها عائد؟! هذا هو المعيار".


وأكمل:"مانشستر يونايتد يحصل على رعاية أعلى من مانشستر سيتي في إنجلترا رغم غيابه عن البطولات وتحقيق منافسه العديد من الألقاب، السبب في ذلك أن الرعاية توجه يستند على تاريخ وأرقام وألقاب تاريخية".

محمد شبانة بريزنتيشن السوبر المصري الكرة المصرية الأهلى شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

ترشيحاتنا

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2022

«البحث العلمي» تعلن عن فتح تدريب سنوي للعلماء الشباب.. اعرف تفاصيل التقديم

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

حكم السخرية من مرضى الاضطرابات والتوحد.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

أغرب أعذار الغياب من الشغل قبل 50 عاما.. فيديو

بالأسود الأنيق.. أحدث إطلالات إيمان العاصى على إنستجرام| شاهد

صور جديدة من حفل زفاف الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ