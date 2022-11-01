عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الناس بتنسى.. أسامة حسني: الخطيب لو بيجامل كان عملها وأنا لاعب.. فيديو

أسامة حسني والخطيب
أسامة حسني والخطيب

كشف أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، أن البرازيلي برونو سافيو لاعب مميز للغاية وأضاف للاهلي، موضحا أن اللاعب رد على المشككين بهدفه في مرمى الزمالك ببطولة السوبر المصري.

txt

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

txt

مفاجأة غير متوقعة.. هيثم عرابي يكشف أسباب رحيله عن أسوان.. فيديو


وتابع حسني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "سافيو يلك امكانيات فنية وبدنية كبيرة، وظهرت بعض قدراته في مباراة السوبر، غير ذلك يمكن أن يوظفه كولر في مركزى الجناح أو المهاجم".


وأردف: "أهم ما يميز سافيو هو امتلاك الحلول، واللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة، وأثبت أن الصفقات ليست بالعدد فقط، كولر يسعى لتجهيز اللاعبين ببث روح المنافسة داخلهم".

txt

الحضري: أتمنى أن يكون محمد الشناوي أفضل مني.. فيديو

txt

تفاصيل عرض أحد أندية الدوري لهيثم عرابي عقب الرحيل عن أسوان.. فيديو


واستطرد: "الزمالك فريق كبير والمنافسة معه ستظل قائمة، لكن أعتقد أنه سيعانى هذا الموسم بسبب عدم الحصول على راحة، بالنسبة للأهلي أرى هذا الموسم سيكون نقطة تحول وعودة من جديد لمنصات التتويج".


وأكمل تصريحاته: "الزمالك لا يملك البدائل المناسبة للاعبين الأساسيين، عكس النادي الأهلي الذى يملك بدائل قوية في كل المراكز".


وأتم: "البعض يدعى أن الخطيب يجاملني لأني زوج ابنته، وهؤلاء نسوا أنه لا يعرف المجاملات، وأن الخطيب كان أحد الموقعين على قرار رحيلي من الأهلي، فهل يجاملني بيبو الآن بينما لم يجاملنى وأنا لاعب وفي أشد الاحتياج لمساندته.. الخطيب كان عضوا بلجنة الكرة وكان يعلم بقرار الاستغناء عني وظل محتفظا بسرية القرار حتى أبلغنى به سيد عبد الحفيظ".

أسامة حسني النادي الأهلي برونو سافيو السوبر المصري الخطيب سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

ترشيحاتنا

بعد يوم من خسارته.. أنصار رئيس البرازيل السابق: بولسارنو لن يرضخ للهزيمة

ماذا يفعل من استيقظ بأذان الفجر على كابوس؟.. النبي يوصيه بأربعة أمور

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية.. اليوم

سعر عيار 21 اليوم 1-11-2022

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

ما فضل صلاة الفجر في الدنيا والآخرة؟.. أرزاق عاجلة وجنات آجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

من أهم الهدافين بتاريخ مصر.. مصادفات عجيبة دفعت حسام باولو إلى المجد

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ