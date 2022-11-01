الناس بتنسى.. أسامة حسني: الخطيب لو بيجامل كان عملها وأنا لاعب.. فيديو

كشف أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، أن البرازيلي برونو سافيو لاعب مميز للغاية وأضاف للاهلي، موضحا أن اللاعب رد على المشككين بهدفه في مرمى الزمالك ببطولة السوبر المصري.



وتابع حسني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "سافيو يلك امكانيات فنية وبدنية كبيرة، وظهرت بعض قدراته في مباراة السوبر، غير ذلك يمكن أن يوظفه كولر في مركزى الجناح أو المهاجم".



وأردف: "أهم ما يميز سافيو هو امتلاك الحلول، واللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة، وأثبت أن الصفقات ليست بالعدد فقط، كولر يسعى لتجهيز اللاعبين ببث روح المنافسة داخلهم".



واستطرد: "الزمالك فريق كبير والمنافسة معه ستظل قائمة، لكن أعتقد أنه سيعانى هذا الموسم بسبب عدم الحصول على راحة، بالنسبة للأهلي أرى هذا الموسم سيكون نقطة تحول وعودة من جديد لمنصات التتويج".



وأكمل تصريحاته: "الزمالك لا يملك البدائل المناسبة للاعبين الأساسيين، عكس النادي الأهلي الذى يملك بدائل قوية في كل المراكز".



وأتم: "البعض يدعى أن الخطيب يجاملني لأني زوج ابنته، وهؤلاء نسوا أنه لا يعرف المجاملات، وأن الخطيب كان أحد الموقعين على قرار رحيلي من الأهلي، فهل يجاملني بيبو الآن بينما لم يجاملنى وأنا لاعب وفي أشد الاحتياج لمساندته.. الخطيب كان عضوا بلجنة الكرة وكان يعلم بقرار الاستغناء عني وظل محتفظا بسرية القرار حتى أبلغنى به سيد عبد الحفيظ".