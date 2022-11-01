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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائي.. موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان.. فيديو

ربيع ياسين
ربيع ياسين

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تفاصيل بند تغيير المدربين في لائحة مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

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وقال أحمد دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد حد أقصى للأندية في عدد تغيير المدربين، ولكن كل مدرب له الحق أن يتولى تدريب فريق آخر فقط خلال نفس الموسم إذا تمت إقالته من فريقه".

وأضاف: "إذا قرر المدرب الاستقالة من ناديه؛ لن يستطيع تدريب فريق آخر في نفس الموسم".

وأكمل "تقييم المدربين بعد 3 أو 4 مباريات أمر مبكر للغاية، وإذا استمرت الأندية في تغيير المدربين سيظهر على الساحة مجموعة جديدة من المدربين".

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وأوضح "الفيصل بين رابطة الأندية ونادي أسوان وربيع ياسين هو التعاقد بينهما، إذا كان العقد ينص على فسخ العقد من قبل ربيع ياسين لن يتولى تدريب أي فريق آخر خلال الموسم".

وأتم تصريحاته "وإذا كان العقد ينص على فسخ التعاقد من قبل نادي أسوان فيحق لـ ربيع ياسين أن يتولى تدريب فريق آخر فقط خلال الموسم".

وكان نادي أسوان أعلن رحيل ربيع ياسين من منصبه كمدير فني للفريق، وذلك بعدما خسر 3 مباريات في الدوري.

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية الدوري المصري نادي اسوان أسوان ربيع ياسين

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