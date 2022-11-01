بالأرقام مع إيقاف القيد.. ميدو يكشف سر تفوق الزمالك على الأهلي آخر عامين

قال أحمد حسام ميدو إن الظروف عاكست الزمالك في آخر عامين بينما عاش الأهلي حالة من الاستقرار الفني.



وأكد ميدو عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور” أن الأهلي عاش استقراراً فنياً على مدار عامين بتعيين بيتسو موسيماني ثم تولى سامي قمصان مؤقتاً قبل تعيين ريكاردو سواريش، بعكس الزمالك الذي استعان بعدة مدربين نتيجة ظروفه الإدارية على رأسهم باتريس كارتيرون وقبله طارق يحيى ثم باتشيكو وأسامة نبيه وجيسوالدو فيريرا.



وأوضح أن الأهلي تعاقد مع صفقات عديدة في آخر عامين على رأسها بدر بانون وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ووالتر بواليا، بينما تم إيقاف قيد الزمالك في العامين الأخيرين.



وأشار إلى أن الزمالك فاز في آخر عامين ببطولات أكثر من الأهلي معدداً بطولات القلعة البيضاء منذ عام 2020 في آخر عامين بحسم السوبر المصري ثم الدوري الممتاز مرتين متتاليتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي.



وأكد أن الأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين والسوبر الأفريقي مرتين متتاليتين، مشيراً إلى أن تفوق الفريق الأبيض واضح وتزييف التاريخ لن يتم مهما كانت محاولات بعض الخونة إيهام الجماهير بعكس هذه الحقيقة.



وأشار إلى أن ما حدث مجهود جماهير الزمالك التي ساندت الفريق في كل الملاعب ودعمته في كل المباريات، موضحاً أن ذلك لا يقلل من الأهلي.

