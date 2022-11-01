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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن حكم مباراة الزمالك وإنبي بالدوري

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، عن طاقم حكام مباراة الزمالك وانبي، المقرر لها غدًا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه على فيسبوك، "محمود البنا حكماً لمباراة إنبي والزمالك فى الدوري غداً، ومحمود بسيوني حكماً لتقنية الفيديو".

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي المتقدمة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، لمشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

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الحكم الدولي محمود البنا احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير مباراة الزمالك موعد مباراة مباراة إنبي

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