سيب الباقي لأمير مرتضى| ميدو يفتح النار على فيريرا: ركز في الكورة

انتقد أحمد حسام ميدو، تصريحات جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حاسس إن فيريرا مُشتت بحاجات خارج كرة القدم، وده بيظهر من خلال تصريحاته الأخيرة المدرب لما بينشغل بحاجات كتير مش بيعرف يركز في الكورة"

أضاف: "رسالتي لفيريرا العب كورة وبطالب مرتضى منصور بمطالبة فيريرا بعدم الحديث خارج كرة القدم، سيب أمير مرتضى يتكلم في الحاجات اللي برا الكورة واتكلم انت في الفنيات بس، وده اللي كسبك البطولات السنة اللي فاتت"

وختم حديثه قائلا: "رابطة الأندية أعلنت 29 أسبوع من الدوري ودي معجزة، ومينفعش فيريرا يدخل في الخناقات دي"