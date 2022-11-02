رسالة متابع زملكاوي لكهربا: بتمنى ترجع أحسن لاعب في مصر

شارك محمود عبد المنعم كهربا، رسالة دعم من متابع له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاءت الرسالة بعد تطورات أزمته وأنباء عن الإيقاف ، وكتب له: "ربنا يكرمك ويوفقك وترجع تلعب وتبقى أحسن لاعب في مصر تاني، أخوك اللي بيحبك في الله زملكاوي اتمنى الاذية كلها تبعد عنك".

وكشف خبير اللوائح الرياضية حقيقة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي مدى الحياة ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ردا على ما ذكره أحد الخبراء بأن كهربا لو لجأ إلى القضاء المصري هيتوقف مدى الحياة ويتم منعه من مزاولة الرياضة.

وعن رأي الفيفا حول قضية كهربا في حال اللجوء إلى المحاكم الجنائية قال: ده كان رأى أعضاء غرفة تسوية المنازعات بالفيفا أنه من المناسب التأكيد على أنه كقاعدة عامة جميع الهيئات القضائية بالفيفا ليست مؤهلة للنظر فى القضايا ذات الطابع الجنائي والتوقيع والمستندات المزورة وأن هذه القضايا تعتبر من مسئوليات الجهات الجنائية المختصة المحلية… يا ريت الناس قبل ما تطلع تتكلم تقرأ.