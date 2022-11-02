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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي ينتظر مبلغًا كبيرًا من مقدم عقد الرعاية الجديدة منتصف شهر نوفمبر الجاري من أجل سداد مستحقات محمود كهربا جناح الفريق الأحمر المتأخرة لدى النادي لدفع غرامة نادي الزمالك في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "إدارة النادي الأهلي سوف تحصل على مبلغ كبير من مقدم عقد الرعاية ومنه سيتم سداد مستحقات كهربا المتأخرة ومقدم عقد الموسم الكروي الجديد ليستكمل باقي مبلغ غرامة نادي الزمالك في الفترة القادمة ورفع الإيقاف عنه".

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غرامة كهربا

واختتم: "كهربا طلب من إدارة النادي الأهلي إلغاء العقوبة المالية التي وقعت عليها من جانب الإدارة في مشاجرته الشهيرة مع محمد الشناوي والتي وصلت إلى مليون جنيه".

كهربا محمد فاروق الأهلى النادي الأهلي غرامة كهربا

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