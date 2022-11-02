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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي بنتايجا تكشف عن الإصدار الخاص Odyssean الهايبرد بقوة 456 حصانا

بنتلي بنتايجا  Odyssean
بنتلي بنتايجا  Odyssean

كشفت "بنتلي" عن الإصدار الخاص من "بنتايجا" وهو Odyssean Edition مع التركيز على عوامل الاستدامة وسيتم إنتاج  70 نموذجًا منها فقط حول العالم، كلها بمحركات هجينة.

تتميز مقصورة  بنتلي  بنتايجا Odyssean Edition بمزيج فريد من استخدام المواد المعاد تدويرها الصديقة للبيئة. مواد التنجيد الرئيسية هي جلد من مصادر مستدامة، تأتي قمرة القيادة بـ 3 ألوان اثنين ثابتين و يمكن للعملاء أن يختاروا اللون الثالث في بالتة ألوان المقصورة الداخلية إما Beluga أو Porpoise أو Cricketball أو Brunel أو Burnt Oak.

يزين خشب Koa ذو المسام الكبيرة أجزاء من التابلوه والمقصورة، تحتوي المادة على ثلاث طبقات فقط من الطلاء بسمك إجمالي 0.00394 بوصة (0.1 ملم). وهو ما يعني أنه طلاء أقل في السمك بنسبة 90 % من خيارات بنتلي عالية اللمعان الأخرى كما يتيح للركاب رؤية المزيد من الملمس الطبيعي للخشب.

تتميز المقصورة أيضا بقماش التويد في مناطق مثل ظهر المقاعد يأتي بالكامل من الصوف البريطاني، كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الإلكتروني وقابلة للتعديل لـ 22 وضعا مختلفا كما أنها مدفأة وجيدة التهوية مما يعني مزيدا من الراحة لركاب المقاعد الأمامية، كما يحصل إصدار Odyssean من "بنتلي بتايجا" أيضًا على حزمة مواصفات Touring. يضيف مثبت السرعة التكيفي ، ومساعدة البقاء داخل الحارة، ومساعدة المرور.

من ناحية المظهر الخارجي تتميز بنتلي  بنتايجا  Odyssean بزخارف لون Pale Brodgar الموجودة على المصدات ، والمصابيح الأمامية ، والأضواء الخلفية المحيطة والشفة السفلية، نفس لون الظل البرونزر موجود على عجلات مقاس 22 بوصة ذات الـ 10 أضلاع. يمكن للمشترين الاختيار من بين أكثر من 60 لونًا في لوحة بنتلي لبقية الجسم.

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تم تحديث وحدة نقل بنتلي بنتايجا الهايبرد مؤخرا من بطارية تعمل بقوة 13 كيلو واط في الساعة إلى بطارية أقوى تعمل بجهد 18 كيلو وات في الساعة، مما جعل المدى التشغيلي الكهربائي النقي يزيد من 25 ميل في الشحنة إلى 27 ميل بحسب دورة اختبار WLTP الأوروبية.

لا يزال إصدار Bentayga Hybrid يستخدم محرك V6 سعة 3.0 لتر مقترن بشاحن تربو، ومع ذلك ، فإن إجمالي إنتاج الطاقة يزيد قليلاً عن السابق ليصل إلى 456 حصانًا (340 كيلوواط) ، وهو تحسن مقارنة بـ 443 حصانًا سابقًا (326 كيلوواط).

إلى جانب تحسينات مجموعة نقل الحركة ، تقدم بنتلي نسختين جديدتين من بنتايجا هايبرد، وهما  الفئة S و فئة Azure .

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