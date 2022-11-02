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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مشروعات تخرج في مجالات الاستثمار السياحي والزراعي

محافظ بني سويف ونائبيه
محافظ بني سويف ونائبيه

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي من مبادرة"بني سويف بشبابها"، والتي يشارك فيها 83 شاباً وفتاة من شباب المجلس الاستشاري للشباب بتشكيله الجديد  ومبادرة تأهيل وتمكين ، حيث يأتي البرنامج كخطوة جديدة وجادة في إطار مشروع تمكين شباب المحافظة وادماجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم"متطوعين" من القرب ودعم ملفات تنموية وخدمية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية لبني سويف

حضرالجلسة الختامية:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،حيث تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف ومتابعة فرق العمل المكون من هند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري أحمد سعد الأمين العام المساعد للمجلس، وشريف حنفى المشرف على التدريب،و فريق الإشراف على التدريب :المهندس أحمد الزناتى، وآية اللبان، المهندسة مها مراد، المهندسة لمياء جبر، محمد محمود.

وتضمنت الجلسة قيام  المتدربين ، والذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين " باستعراض مشروع التخرج ، وشمل : تقديم  دراسات لتحقيق الاستغلال الأمثل لــ 500 فدان بالحيبة المخصصة للاستثمار السياحي،والمشروع الثاني عن مشروع الــ 147 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، والتي  وافقت الحكومة على تخصيصها وصدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء لإنشاء منطقة استثمارية المتكاملة  للنباتات الطبية والعطرية عليها ، حيث ناقش المحافظ تفاصيل المشروعات التي قدمها المتدربون من حيث :الدراسات الإدارية  والفنية والمالية  والجدى الاقتصادية ، وآلية تنفيذ تلك المقترحات ، والبرنامج  الزمني  وغيرها من التفاصيل ، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات على بعض الجوانب الفنية والاقتصادية لمشروعي التخرج ، بجانب بعض الملاحظات على  وقت وزمن العرض وبعض الجوانب الفنية المتعلقة بالتصميم والألوان.

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وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة في مشروع التخرج ، موجها الشكر لكل القائمين على إنجاح التجربة،التي تعد تجسيدا حقيقيا وتنفيذا على أرض الواقع لتوجيهات القيادة السياسية الواعية والواثقة في قدرات وإمكانات أبناء الوطن، والتي تترجمها  الدولة  في صورة خطوات عملية نحو تمكين الشباب وإتاحة كافة الفرص الممكنة أمام الشباب المصري الواعد الذي يمتلك الطاقة والقدرة والانتماء لخدمة وطنه ، مؤكدا على أن مايميز ذلك الجهد  هو العمل بروح الفريق الواحد ، وتحت مظلة وأهداف محددة ، وأن  المصلحة العامة هي الهدف و المحرك الرئيسي للقيام بهذا العمل المشرف

فيما عبر الشباب عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي ،  معربين عن تقديرهم وشكرهم لمحافظ الإقليم الشاب  الدكتور محمد هاني غنيم على إتاحة هذه المبادرة وتشجيعه لهم ، وذلك من خلال اجتماعه بهم وحضوره جانبا من البرنامج  ،ومن خلال تكليف فريق عمل مميز تحت إشراف السيد بلال حبش نائب المحافظ لتذليل كافة المعوقات التي واجهتهم خلال تلك الفترة

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