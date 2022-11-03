أول رام 1500 كهربائية موديل 2023 يتم إنتاجها.. فيديو

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن طرازها الكهربائي الجديد رام 1500 ريفوليوشن موديل 2023، وستظهر لأول مرة في شهر يناير من عام 2023، ولكن النسخة الإنتاجية من السيارة سيتم الكشف عنها بعد 18 شهرا من الآن .

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

تعتمد سيارة دودج رام 1500 الكهربائية على منصة ستيلانتس STLA Frame الكهربائية، وسيتراوح طولها بين 5600 مم ويصل إلى 6200 مم، وتحتوي على حزمة بطاريات يصل مداها إلى 800 كم.

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

شركة دودج تقف وراء TRX التي تعمل بنظام الهيلكات، ولكن قد تجد صعوبة في الاستمرار بقوتها أمام المنافسين مثل، ريفيان R1T التي تنتج قوة 831 حصان تحصل عليهم من 4 محركات كهربائية، وتتسارع من السكون حتي سرعة 97 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3 ثواني، ويوفر الطراز الأساسي ما يقرب من 608 حصان.

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

جدير بالذكر أن ثورة الإنتاج يمكن أن يكون لها دور رئيسي في شركة Ram ، إلا أن الشركة لن تتخلى عن شاحنات ICE، ولكنها ستستبدل محرك الدفع ثماني الأسطوانات s الخاص بها بمحرك هوريكان ستيلانتس الجديد .