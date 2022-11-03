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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول رام 1500 كهربائية موديل 2023 يتم إنتاجها.. فيديو

رام 1500 ev الكهربائية
رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن طرازها الكهربائي الجديد رام  1500 ريفوليوشن موديل 2023، وستظهر لأول مرة في شهر يناير من عام 2023، ولكن النسخة الإنتاجية من السيارة سيتم الكشف عنها بعد 18 شهرا من الآن .

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

تعتمد سيارة دودج رام 1500 الكهربائية على منصة ستيلانتس STLA Frame الكهربائية، وسيتراوح طولها بين 5600 مم ويصل إلى 6200 مم، وتحتوي على حزمة بطاريات يصل مداها إلى 800 كم.

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

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رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

شركة دودج تقف وراء TRX التي تعمل بنظام الهيلكات، ولكن قد تجد صعوبة في الاستمرار بقوتها أمام المنافسين مثل، ريفيان R1T التي تنتج قوة 831 حصان تحصل عليهم من 4 محركات كهربائية،  وتتسارع من السكون حتي سرعة 97 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها  3 ثواني، ويوفر الطراز الأساسي ما يقرب من 608 حصان.

رام 1500 ev الكهربائية المستقبلية

جدير بالذكر أن ثورة الإنتاج يمكن أن يكون لها دور رئيسي في شركة Ram ، إلا أن الشركة لن تتخلى عن شاحنات ICE، ولكنها ستستبدل محرك الدفع ثماني الأسطوانات s الخاص بها بمحرك هوريكان ستيلانتس الجديد .  

رام 1500 دودج شركة دودج الامريكية منصة ستيلانتس دودج رام 1500 الكهربائية رام 1500 الكهربائية

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