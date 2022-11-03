أول رام 1500 كهربائية موديل 2023 يتم إنتاجها.. فيديو

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن طرازها الكهربائي الجديد رام 1500 ريفوليوشن موديل 2023، وستظهر لأول مرة في شهر يناير من عام 2023، ولكن النسخة الإنتاجية من السيارة سيتم الكشف عنها بعد 18 شهرا من الآن .
تعتمد سيارة دودج رام 1500 الكهربائية على منصة ستيلانتس STLA Frame الكهربائية، وسيتراوح طولها بين 5600 مم ويصل إلى 6200 مم، وتحتوي على حزمة بطاريات يصل مداها إلى 800 كم.
شركة دودج تقف وراء TRX التي تعمل بنظام الهيلكات، ولكن قد تجد صعوبة في الاستمرار بقوتها أمام المنافسين مثل، ريفيان R1T التي تنتج قوة 831 حصان تحصل عليهم من 4 محركات كهربائية، وتتسارع من السكون حتي سرعة 97 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3 ثواني، ويوفر الطراز الأساسي ما يقرب من 608 حصان.
جدير بالذكر أن ثورة الإنتاج يمكن أن يكون لها دور رئيسي في شركة Ram ، إلا أن الشركة لن تتخلى عن شاحنات ICE، ولكنها ستستبدل محرك الدفع ثماني الأسطوانات s الخاص بها بمحرك هوريكان ستيلانتس الجديد .