طريقة عمل بينا كولادا في البيت.. أحلى وأرخص من الكافيهات

بينا كولادا من المشروبات الباردة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع البعض إلي شرائها و تناولها في الكافيهات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بينا كولادا في البيت بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير بينا كولادا



نصف لتر حليب

كوب جوز هند ناعم

ربع كوب سكر

سيرب أناناس فيتراك

علبة كمبوت أناناس

صوص كراميل

كريم شانتي مخفوق

بينا كولادا

طريقة تحضير بينا كولادا



في كاسات التقديم نضع صوص الكراميل ثم في كازرولة على نار هادئة نضع الحليب وجوز الهند والسكر ونقلب جيداً ثم نصفي الخليط ونضعه في الخلاط ونضيف عليه الثلج المجروش وسيرب الأناناس ونخلط جيداً ثم نصب العصير في كاسات التقديم ويزين بكمبوت الأناناس والكريم شانتي المخفوق ويقدم بالهنا والشفا.