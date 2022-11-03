بالقبلات والأحضان.. إيمي سمير غانم تفاجئ حسن الرداد.. وهذا رد فعله.. فيديو

شارك الفنان حسن الرداد فيديو له من داخل العرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” فى جدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت في الفيديو الفنانة إيمي سمير غانم وهي تفاجئ زوجها حسن الرداد في العرض الخاص، ليقوم حسن الرداد بحضنها وتقبيلها من المفاجأة.

وعلق حسن الرداد علي الفيديو كاتبًا: “احلى مفاحاه فى الدنيا، كنت فى العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح فى #جدة و ايمى كانت فى دبى و راجعة مصر و فى وسط ما انا بتصور مع الناس الجميله جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا و وشها كله متغطى و طبعا عرفتها من عينيها على طول، جت تحضر العرض الخاص فى جدة و تعتلي مفاجاه. ‏Love u forever”.

وتمكن فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد من تصدر شباك التذاكر ليلة امس ، والتي شهدت الليلة الاولي لعرضه .

حيث حقق فيلم تهديد السلاح 159,537 جنيه في اول أيام عرضه في السينمات المصرية ، ليتصدر الايراد اليومي ، بينما جاء في المركز الثاني فيلم فضل ونعمة بطوله ماجد الكدواني وهند صبري .

وكان قد انطلق العرض الأول لـ تهديد السلاح في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا و عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعباس ابو الحسن هذا ومن المقرر ان يكون العرض الثاني بعد غدا بالرياض ثم جدة ليعود اسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاق بمصر.

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر حسن الرداد بوستر فيلمه الجديد “ تهديد السلاح ” عبر خاصية استورى بموقع انستجرام .