عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالقبلات والأحضان.. إيمي سمير غانم تفاجئ حسن الرداد.. وهذا رد فعله.. فيديو

حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم

شارك الفنان حسن الرداد فيديو له من داخل العرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” فى جدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت في الفيديو الفنانة إيمي سمير غانم وهي تفاجئ زوجها حسن الرداد في العرض الخاص، ليقوم حسن الرداد بحضنها وتقبيلها من المفاجأة.

وعلق حسن الرداد علي الفيديو كاتبًا: “احلى مفاحاه فى الدنيا، كنت فى العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح فى #جدة و ايمى كانت فى دبى و راجعة مصر و فى وسط ما انا بتصور مع الناس الجميله جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا و وشها كله متغطى و طبعا عرفتها من عينيها على طول، جت تحضر العرض الخاص فى جدة و تعتلي مفاجاه. ‏Love u forever”.

إحدي المعجبات لـ حسن الرداد: بحبك.. والأخير يرد مازحًا: هبعتها لـ إيمي

حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح .. شاهد

وتمكن فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد من تصدر شباك التذاكر ليلة امس ، والتي شهدت الليلة الاولي لعرضه . 

حيث حقق فيلم تهديد السلاح 159,537 جنيه في اول أيام عرضه في السينمات المصرية ، ليتصدر الايراد اليومي ، بينما جاء في المركز الثاني فيلم فضل ونعمة بطوله ماجد الكدواني وهند صبري . 

وكان قد انطلق العرض الأول لـ تهديد السلاح في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا و عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعباس ابو الحسن هذا ومن المقرر ان يكون العرض الثاني بعد غدا بالرياض ثم جدة  ليعود اسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاق بمصر.

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر حسن الرداد بوستر فيلمه الجديد “ تهديد السلاح ” عبر خاصية استورى بموقع انستجرام .

الفنان حسن الرداد حسن الرداد تحت تهديد السلاح إيمي سمير غانم الفنانة إيمي سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

موضوعات متعلقة

بناء على طلب الجمهور.. تامر حسني يطرح أغنية هتجوز من فيلم بحبك

بهاف ستومك..إيمان العاصي تخطف الأنظار بصحبه ابنتها.. شاهد

ست الستات .. لقاء سويدان برفقة سوسن بدر في لبنان | شاهد

بدون مكياج.. أحدث ظهور لـ هند صبري عبر إنستجرام

إحدي المعجبات لـ حسن الرداد: بحبك.. والأخير يرد مازحًا: هبعتها لـ إيمي

داخل الجيم.. بسمة بوسيل تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية شاقة.. شاهد

أقل من 19 ساعة.. أغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور تتصدر تريند يوتيوب

حزّروا فزروا .. حنان مطاوع للمتابعين : استمتعت بالحلقه دي من البرنامج ده

ترشيحاتنا

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

سنن يوم الجمعة للنساء.. على كل مسلمة الحرص على هذه الأمور

15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هل تؤثر التغيرات المناخية على جلد الإنسان وتسبب إصابته بأمراض؟.. هاني الناظر يجيب

فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ