صحف الكويت .. نتنياهو وحلفاؤه يفوزون بالأغلبية في الكنيست وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

شكرى وبلينكن يبحثان قضايا المناخ وفلسطين وليبيا

السعودية تطلق أول شركة لصناعة السيارات الكهربائية

إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في بلدات قريبة من القطاع

عبدالله بن زايد يبحث مع لافروف في أبوظبي "الشراكة الاستراتيجية" بين الإمارات وروسيا

زيلينسكي يعلن مقاطعة قمة مجموعة العشرين إذا حضر بوتين

بريطانيا ستحظر على شركاتها نقل نفط روسيا إذا تخطى سعره السقف المحدد

وكالة الطاقة: أوروبا قد تواجه نقصا في الغاز العام المقبل

"الطاقة الذرية": لا مؤشرات على إعداد "قنبلة قذرة" في أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزير الخارجية المصري سامح شكرى بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الترتيبات الخاصة بمؤتمر COP 27، حيث أكد بلينكن حرص بلاده على المشاركة فى المؤتمر، والعمل مع مصر من أجل نجاحه، وتحقيق أهدافه فى مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، فيما بحثا أيضًا طورات الأوضاع فى ليبيا، حيث عبر بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الجهود التى تبذلها مصر فى إطار دعم المسار الدستورى، ورئاستها مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

كما تطرق الحديث إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد «شكرى» أهمية الحفاظ على التهدئة فى الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنب أى إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن عن إطلاق شركة "سير"، لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، مشيرةً إلى أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن: "إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية".

وذكرت "الأنباء" أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا، فيما رحب وزير الخارجية الإماراتي بزيارة نظيره الروسي لبلاده، مؤكدا على "الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا".

وأشارت "القبس" إلى أن لجنة الانتخابات في إسرائيل أعلنت فوز رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وحلفائه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء، حيث حصل الائتلاف اليميني الذي يقوده على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120.

أما تكتل الوسط، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية فترته، يائير لابيد، فحصل على 51 مقعدا. واعترف لابيد بالهزيمة، قائلا إنه سيعطي تعليمات إلى مكتبه بالتحضير لتسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد.

وقالت "الجريدة" إن صاروخًا انطلق من قطاع غزة وسقط في مستوطنة إسرائيلية محاذية للقطاع، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ ثلاثة أشهر، فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة سقط في مستوطنة جنوب إسرائيل"، وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص التفاصيل. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة كسرت هدوءاً على جبهة القطاع، استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط تتهمها بدعم حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني، وذلك فيما تسعى واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت أعضاء في الشبكة التي تسهل تجارة النفط وتحقيق إيرادات لجماعة حزب الله اللبنانية وفيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني للعمليات الخارجية، وكلاهما يخضع لعقوبات أمريكية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة في منتصف نوفمبر في إندونيسيا في حال حضور الرئيس الروسي. وقال فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو: "موقفي هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، فإن أوكرانيا لن تشارك".

وقالت "القبس" إن لندن أعلنت أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي إذا تخطى سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة السبع وأستراليا، وذلك بعد حظر الاتحاد الأوروبي التأمين على السفن التي تنقل الخام الروسي، واتفاق مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات الكرملين وكبح ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت "الأنباء" أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى "التحرك الفوري" خصوصًا لخفض الطلب مع اقتراب موسم الاستعمال المكثف لأجهزة التدفئة.

وقالت "الراي" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لم تعثر على أي مؤشرات على نشاط نووي غير معلن في ثلاثة مواقع في أوكرانيا قامت بتفتيشها بناء على طلب كييف ردا على اتهامات روسية بأن هناك عملا يجري لصنع "قنبلة قذرة".