بايدن: كنت أفقر عضو في الكونجرس.. وتراكمت علي الديون بسبب ابني

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كان أفقر عضو في الكونجرس الأمريكي، وتراكمت الديون عليه بسبب ذهاب ابنه بو بايدن لجامعتين.

وقال بايدن للطلاب في نيو مكسيكو: "ابني بو بايدن ذهب إلى جامعتين وتراكمت الديون لأنني امتلكت التمييز لكوني أفقر رجل في الكونجرس".

وأصبح بايدن عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير عن عمر يناهز 29 عامًا وخدم في مجلس الشيوخ بالكونجرس حتى عام 2009، عندما تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنقاذ الديمقراطيين من الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، ووصف الانتخابات بـ”الحاسمة”.

ويتجه بايدن إلى ولايات نيومكسيكو وكاليفورنيا وإلينوي، قبل أن ينهي تنقلاته في بنسلفانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، في خطاب ألقاه في واشنطن أن الانتخابات المقبلة تتجاوز كونها مجرد سياسات انتخابية.

وأشار إلى أن مئات المرشحين الجمهوريين لمناصب في جميع أنحاء البلاد انضموا إلى نظرية المؤامرة الكاذبة لليمين المتطرف التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب مفادها أن الانتخابات الرئاسية عام 2020 كانت مزورة.

وعاد ترامب ليبرز كأقوى شخصية في الحزب الجمهوري، حيث يتوقع كثيرون اعادة ترشحه في عام 2024، على الرغم من خضوعه للتحقيق بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منتجعه في فلوريدا وتعرضه للمساءلة مرتين خلال ولايته الرئاسية.

ولا يزال ترامب الذي يثير الانقسامات ويعد بطلا في نظر ملايين الأمريكيين، في الطليعة على قائمة المرشحين الرافضين لنتيجة الانتخابات، ومن المقرر أن يقيم تجمع انتخابي له في ولاية أيوا اليوم الخميس.

ومع انتقاد المحافظين للإدارة الامريكية بشأن التضخم والجريمة والهجرة غير الشرعية، استخدم بايدن خطابه لمهاجمة ترامب وأنصاره واصفا إياهم بأنهم يطرحون تهديدا أكبر على البلاد.