أخبار الرياضة .. مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر للإمارات .. كولر يطالب بالاستغناء عن 5 لاعبين في الأهلي

أخبار الرياضة….. نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



رسميا.. جيرارد بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم



أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، أمس الخميس، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

تقارير صحفية كانت قد أكدت أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا وضع بيكيه في القائمة الأولية للمشاركة في كأس العالم.



نتائج الدورينتائج الدوري الأوروبي .. أرسنال يفوز على زيورخ.. وروما يتأهل للأدوار الإقصائية



صعد أرسنال الإنجليزي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه زيورخ السويسري، مساء الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واستمر أرسنال في صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أيندهوفن الهولندي، الذي تغلب 2 / 1 على مضيفه بودو جليمت النرويجي، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، فيما تجمد رصيد زيورخ عند 3 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.



شوبير: اتجاه داخل اتحاد الكرة لرحيل كلاتنبيرج وسمير عثمان يقترب



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس ما يحدث في اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن كلاتنبيرج المسؤول عن لجنة الحكام والتطوير .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك تخبط داخل اتحاد الكرة بشأن بقاء كلاتنبيرج أو رحيله مشددا أن هناك أصوات تطالب بضرورة رحيله خلال الفترة الحالية.

مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات



فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل أثناء تواجده ضيفا على قناة ناديه الفضائية منذ قليل .

قال مرتضى منصور إنه اجتمع مع بعض المسؤولين في الدولة قبل سفر البعثة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر ليتم إخباره بأنه ممنوع من السفر بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر بدعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض



كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق عن أبرز مطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي خلال الفترة القادمة .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"#كولر سيطلب من إدارة ‎#الأهلي ان يستغني عن خمس لاعبين والأهلي مطلق الحرية يعيرهم او يبيعهم بيع نهائي مشروط" .

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا...تفاصيل



تنتظر جماهير الكرة المصرية مباريات الأهلي والزمالك سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية.

ويواجه فريق الأهلي والزمالك بعضهما في الدوري الممتاز في الدور الأول والدور الثاني بالإضافة لمواجهة في كأس مصر حال تأهل الفريقان دور ربع ونصف النهائي.



كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة.