مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل أثناء تواجده ضيفا على قناة ناديه الفضائية منذ قليل .

قال مرتضى منصور إنه اجتمع مع بعض المسؤولين في الدولة قبل سفر البعثة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر ليتم إخباره بأنه ممنوع من السفر بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر بدعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن الخبر وقع عليه كالصاعقة خاصة أن الجميع يعلم براءته ورغم ذلك يحترم أحكام القضاء ولن يعلق عليها .

وقال مرتضى منصور بحزن : تلقيت الطعنة في صدري وأن هذا الخبر تسبب في توتر الفريق قبل لقاء السوبر الأمر الذى أدى لخسارتنا المباراة بجانب إصرار المسئولين عن التنظيم على لعب المباراة في ستاد هزاع بن زايد الذى خسرنا عليه من قبل .

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة عقب قرار تجميد مجلسه في أبريل ٢٠٢١ كادت تؤدى إلى موته لولا إنقاذه من قبل طبيبه المعالج الدكتور طارق مرسي.

وقال رئيس نادى الزمالك أنه لم يكن مصابا بالسكر الذى أصيب به عقب تجميد مجلسه بدون سند قانوني الأمر الذى جعل قضاء مصر الشامخ يعيد الحقوق لنا مرة أخرى بالعودة لنادينا.

وأضاف أنه عانى من المرض مرة أخرى عقب تلقيه طعنة بمنعه من السفر إلى الإمارات لمرافقة بعثة الزمالك في لقاء السوبر ومنعه طبيبه المعالج من مغادرة السرير.

وخالف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تعليمات طبيبه وأصر على الظهور في قناة الزمالك الفضائية وفاء بوعده مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدته في البنوك.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن ضم 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقائمة الفراعنة استعدادا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، وتتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وضم المنتخب من الزمالك كلا من: محمد عواد وعمر جابر وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وإمام عاشور وعمرو السيسي وأحمد مصطفى "زيزو".

وكان البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

٧ نجوم في المنتخب

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن ضم 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقائمة الفراعنة استعدادا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، وتتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وضم المنتخب من الزمالك كلا من: محمد عواد وعمر جابر وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وإمام عاشور وعمرو السيسي وأحمد مصطفى "زيزو".

وكان البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قم منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.