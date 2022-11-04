مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباريات الأهلي والزمالك سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية.

ويواجه فريق الأهلي والزمالك بعضهما في الدوري الممتاز في الدور الأول والدور الثاني بالإضافة لمواجهة في كأس مصر حال تأهل الفريقان دور ربع ونصف النهائي.



كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة .

وتضم الأندية المشاركة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا كلا من : الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، أتلتيكو بتروليوس (أنجولا)، كوتون سبورت (الكاميرون) ، شباب بلوزداد (الجزائر) الترجي التونسي (تونس) ، هورويا (غينيا)، شبيبة القبايل (تونس) الجزائر) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) الرجاء (المغرب) سيمبا (تنزانيا) فايبرس (أوغندا) الوداد (المغرب) الزمالك (مصر) كلوب فيتا (الكونغو الديمقراطية).



وضع التصنيف الإفريقي للأندية الأهلي في التصنيف الأول، بينما جاء الزمالك في التصنيف الثاني.

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني

ونظرا لوجود الأهلي على رأس مجموعة، والزمالك وصيفًا، قد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25% كتصنيف ثان، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

وإذا لم يلتق الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.



وسيتواجه الفريقان بشكل مؤكد حتى الآن في مباراتين فقط في بطولة الدوري، لكن إذا صدقت كل التوقعات قد يتواجه الفريقان في مباراة إضافية في الكأس وأخرى في السوبر و3 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا ليصبح عدد المواجهات 7 مباريات خلال الموسم.