عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

صدى البلد

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباريات الأهلي والزمالك سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية.

ويواجه فريق الأهلي والزمالك بعضهما في الدوري الممتاز في الدور الأول والدور الثاني بالإضافة لمواجهة في كأس مصر حال تأهل الفريقان دور ربع ونصف النهائي.


كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة .

وتضم الأندية المشاركة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا كلا من : الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، أتلتيكو بتروليوس (أنجولا)، كوتون سبورت (الكاميرون) ، شباب بلوزداد (الجزائر) الترجي التونسي (تونس) ، هورويا (غينيا)، شبيبة القبايل (تونس) الجزائر) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) الرجاء  (المغرب) سيمبا (تنزانيا) فايبرس (أوغندا) الوداد (المغرب) الزمالك (مصر) كلوب فيتا (الكونغو الديمقراطية).


وضع التصنيف الإفريقي للأندية الأهلي في التصنيف الأول، بينما جاء الزمالك في التصنيف الثاني.

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني

 

ونظرا لوجود الأهلي على رأس مجموعة، والزمالك وصيفًا، قد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25% كتصنيف ثان، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

وإذا لم يلتق الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.


وسيتواجه الفريقان بشكل مؤكد حتى الآن في مباراتين  فقط في بطولة الدوري، لكن إذا صدقت كل التوقعات قد يتواجه الفريقان في مباراة إضافية في الكأس وأخرى في السوبر و3 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا ليصبح عدد المواجهات 7 مباريات خلال الموسم.

الدوري الممتاز الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك ابطال افريقيا الاتحاد الافريقي صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بالقرب من التجمع الخامس ووقوع إصابات

موضوعات متعلقة

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

استعدادا لتأمين مؤتمر المناخ.. وزير الداخلية يشدد على القيادات ضرورة التواجد الميداني

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 13 نوفمبر

مواعيد مباريات الجمعة 4-11-2022 والقنوات الناقلة

أهم الأخبار.. أحمد العوضي يتخلى عن صاحب واقعة الكشري.. قصف إسرائيلي على غزة.. حكم التجارة أثناء صلاة الجمعة

أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال..وخصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra

بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ