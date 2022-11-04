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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: اتجاه داخل اتحاد الكرة لرحيل كلاتنبيرج وسمير عثمان يقترب

صدى البلد

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس ما يحدث في اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن كلاتنبيرج المسؤول عن لجنة الحكام والتطوير .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك تخبط داخل اتحاد الكرة بشأن بقاء كلاتنبيرج أو رحيله مشددا أن هناك أصوات تطالب بضرورة رحيله خلال الفترة الحالية. 

 

 

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة يفاوض عدد من الحكام المصريين لتولي رئاسة اللجنة أبرزهم سمير عثمان , جمال الغندور و ياسر عبدالرؤوف مشددا أنهم طالبوا بمعرفة المهام وهل ستتولي اللجنه تعيين الحكام وصرف المستحقات .

 

وأضاف أنهم طالبوا بتحديد تلك المهام في العقد وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد وأكد أن الأمور ستسير بشكل ودي .

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وتابع شوبير أن كلاتنبيرج حكم ذو خبره كبيره وبقائه هام لذلك من الأفضل أن يتولي تحليل أداء الحكام في الدوري الممتاز فقط بالاضافه لابعاده  عن أزمات المستحقات 

 

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الدوري الممتاز الأهلى جمال الغندور اتحاد الكرة احمد شوبير لجنة الحكام أون تايم سبورت

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