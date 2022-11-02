في أوروبا والدول المتقدمة.. شوبير يسخر من إصابة سامسون وابراهيما نداي المجهولة

أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اندهاشه من إصابه سامسون وإبراهيما نداي نجما الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الزمالك حتي الآن لم يعلن عن إصابة سامسون وابراهيما الحقيقة، مُشددًا أن الإصابة حتي الآن بالنسبة للجماهير مجهولة.

وأضاف “شوبير” أنه في الدوريات الأوروبية يتم الإعلان عن إصابة اللاعب ومدة غيابه بكل وضوح ولكن الأمر في الدوري المصري مختلف حيث تفضل بعض الأندية عدم الكشف عن تفاصيل الإصابة قائلاً: “في أوروبا والدول المتقدمة لا يحدث هذا الأمر”.

وتابع أن الأمر المثير للدهشة أيضًا هو إصابة معظم اللاعبين الأفارقة فور انضمامهم للدوري المصري علي الرغم من بنائهم القوي.

وتابع أن مباراة الزمالك امام إنبي اليوم ستكون صعبة خاصة أان الزمالك يعاني من غيابات عديدة ومؤثرة للغاية، بالإضافة إلى أن إنبي فريق قوي.