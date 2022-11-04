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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتخلص من موديلات السقف المكشوف.. أودي توقف إنتاج A5 الكابريوليه

أودي A5 كابريوليه
أودي A5 كابريوليه

قررت شركة  أودي  إيقاف إنتاج طراز A5 الكابريوليه من تشكيلة الشركة الألمانية ، ومن غير المرجح أن يكون لها بديلاً في المستقبل.

قال المتحدث الرسمي لـ Autocar أن إيقاف تقديم  أودي  A5 كابريوليه كان جزءًا من تبسيط مجموعة موديلاتها المستقبلية ، نظرًا لأن A5 كابريوليه هو نموذج قديم وأصبح في نهاية دورة حياته، ومع ما زال يتم بيعه وعرضه في أجزاء أخرى من أوروبا .

 

عندما سئل عما إذا كان طراز جديد سواء يعمل بالغاز أو كهربائي سيكون بديلا مباشرا لـ  أودي  A5 كابريوليه المنتهية ولايته ، أكد أن الشركة لا تعلق تعلق على خطط المنتجات المستقبلية ، ولكن من غير المحتمل في الوقت الحالي أن يكون لها بديل. تلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على تشكيلة عائلة أودي المستقبلية. حيث تنهي الشركة طرازات أودي R8 و أودي TT وكلاهما لهما طرازات كابريوليه وسيتم إصدار الموديلات الأخيرة منهم في العام لامقبل قبل الاستغناء بالكامل عنهما، ولم يتم التلميح إلى أي سيارات مكشوفة السقف مستقبلا.

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انخفضت أرقام مبيعات أودي A5 ذات السقف المكشوف في المملكة المتحدة تدريجيا منذ عام 2016 وفي نهاية المطاف أصبحت تبيع 224 سيارة فقط في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع 680 سيارة في عام 2021، وبالتالي هي الأقل في المبيعات في كل إصدارات طراز A5. للمقارنة ، باعت الكوبيه القياسية A5 ما يقرب من عشرة أضعاف عدد وحدات الكابريوليه ، مع مبيعات وصلت 6353 خلال النصف الأول من 2022.

 

الجدير بالذكر أن طراز الـ  A5 أحد أقدم الموديلات في مجموعة Audi ، وقد تم الكشف عنه في شكل الجيل الثاني في منتصف عام 2016. 

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