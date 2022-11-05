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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء إذا رددته أمضت الملائكة 3 سنوات في كتابة حسناته.. فما صحته؟

دعاء إذا رددته أمضت
دعاء إذا رددته أمضت الملائكة 3 سنوات في كتابة حسناته

يروج الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي لحديث دعاء إذا رددته أمضت الملائكة 3 سنوات في كتابة حسناته، فما مدى صحة هذا الحديث، ودرجته وموقعه من السنة المطهرة. 

دعاء إذا رددته أمضت الملائكة 3 سنوات في كتابة حسناته

وجاء في منشور متداول ما نصه: “دعاء إذا دعوت به، تمضي 3 سنوات لا ‏تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة ‏حسناتك: لا إله إلا الله، الواحد الأحد، ‏الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ‏ولم يكن له كفوا أحد، له الملك، وله ‏الحمد، وهو على كل شيء قدير عدد ‏ما كان، وعدد ما يكون، وعدد ‏الحركات، والسكون”.‏

من جانبه،  قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إنه في ضوء الدفاع عن السنة المشرفة، لابد أن ننبه على أن الحديث أو الدعاء السابق موضوع، و أنه لا أصل لهذا الكلام .

وشدد على أنه لا أصل لهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن  المشكلة في مثل هذه الأشياء أنها تساعد على الكسل والإعتماد على الأوهام. 

 وأكد العالم الأزهري أنه بدلا من الإعتماد على غير الصحيح، علينا بما ورد من الذكر المضاعف الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يردد المسلم (سبحان الله عدد خلقه.. سبحان الله رضا نفسه.. سبحان الله زنة عرشه.. سبحان الله مداد كلماته). 

وشدد رددوا هذه الكلمات الأربع كثيرا حتي تحصلوا على الأجر المضاعف إن شاء الله تعالى. 

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1- «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».
2- «اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».
3- «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».
4-«اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ».
5- «اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».

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