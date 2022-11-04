ملك الهواتف الرائدة ومنافس آيفون.. تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق Galaxy S23 Ultra

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجبارة لهاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي سيأتي من سلسلة هواتف Galaxy S23 ، والمتوقع أن ينافس هواتف iPhone 14 كأفضل هاتف رائد في الفترة القادمة.

وبحسب موقع Android Authority فإن هناك تقارير من كوريا الجنوبية تشير بأن موعد إطلاق هاتف Galaxy S23 Ultra ، سيكون في الأسبوع الأول من العام المقبل 2023 ، مما سيجعلها أول هواتف أندرويد من الفئة الرائدة تنطلق في 2023 .

وعلى الرغم من أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن سلسلة Galaxy S22 في 9 فبراير من العام الحالي 2022 ، وقامت بتوفيرالهواتف في الأسواق بدءا من 25 فبراير، إلا أن سامسونج تعتزم إطلاق هواتفها Galaxy S23 في الأسبوع الأول من العام الجديد لتوفيرها في الأسواق بعد أسبوعين من الإعلان عنها.

وفقا للموقع فإن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن الهواتف قد يتم تأخيرها إلى بداية شهر فبراير من 2023 ، وأنها قد لا يتم الإعلان عنها بمثل هذه السرعة، بسبب عدد من التعاقدات مع الموردين، وبع الارتباطات الأخرى الخاصة بالشركة.

وستعمل هواتف Galaxy S23 ومنها هاتف Galaxy S23 Ultra الأكثر تميزا على معالج شركة كوالكوم الأمريكية الأفضل Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا حيث يعتبر من أفضل المعالجات لهواتف الأندرويد، والذي سيقدم عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة تجعله ينافس معالج iPhone 14.

ومن المقرر أن يستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 2 نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة ، اختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع نوى متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز.

وسيقدم هاتف Galaxy S23 Ultra أفضل نظام كاميرا من أي هاتف سامسونج على الإطلاق ، وواحد من أفضل الكاميرات في عالم الهواتف الذكية، حيث سيحصل على كاميرا دقة 200 ميجابكسل وتصميم أكثر دقة من الطراز السابق.