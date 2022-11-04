عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات فائقة.. Honor تنافس سامسونج وهواوي بهاتف متطور

Honor Magic 4
Honor Magic 4

تستعد شركة هونر Honor، للكشف عن أحدث هواتفها الذكية، حيث سيكون الهاتف المنتظر Honor Magic 5، أول هاتف يعمل بالجيل الجديد من معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ومن المتوقع أن يشكل هاتف هونر المرتقب Honor Magic 5، منافسة قوية لأجهزة هواوي وسامسونج من الفئة الرائدة، فمن حيث الأداء سيتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 2، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena".

 

موبايل شيك بتكلفة منخفضة.. سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Play 40 Plus

سعر ومواصفات Honor X40.. وحش الفئة المتوسطة الجديد من هونر

 

هونر تنافس سامسونج وهواوي بهاتف متطور

ومن المقرر أن تعلن شركة كوالكوم عن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 الرائدة في قمتها السنوية التي ستعقد في الفترة ما بين 15 و 17 نوفمبر الجاري، لذلك من المتوقع أن تعلن جميع الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد عن الأجهزة التي ستزودها بهذا المعالج الجديد بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه.

وتشير سلسلة جديدة من المواصفات المسربة، إلى أن هاتف هونر Honor Magic 5، سيكون من بين الإصدارات الأولى التي ستحصل مجموعة الشرائح الرئيسية القادمة من كوالكوم.


وأشار تقرير جديد نشر عبر”Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic 5 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق بمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 2.

وإلى جانب معالج كوالكوم، كشفت التسريبات إلى أن هاتف هونر Honor Magic 5، ستميز بشاشة منحنية عالية الدقة بقياس 6.8 بوصة، تدعم نظام تعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز.

وتبعا للمعلومات المسربة، سيحصل هاتف هونر Honor Magic 5، على كاميرا خلفية رئيسية بدقة  50 ميجابكسل مع ضبط AI ISP المتطور.

وسيقدم هاتف الفئة الرائدة من هونر، دعما لمقتومة الماء والغبار وفقا لمعايير IP-68، وسيأتي هاتف Honor Magic 5 مزودا بتقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات،والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وعلى غرار شقيقه Honor Magic 4، الذي أعلنت عنه شركة هونر في شهر فبراير الماضي، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الرائد Honor Magic 5، بسعر باهظ أيضا، حيث بلغت تكلفت الإصدار السابق حوالى 900 يورو (أي ما يقرب من 21300 جنيه مصري).

Honor شركة هونر هاتف هونر Honor Magic 5 كوالكوم هاتف هونر Magic 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وتراجع طفيف للدولار عالميا.. تفاصيل

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت تعلن ميزات جديدة في نظام التشغيل ويندوز 11.. تفاصيل

سعر ومواصفات Xperia 5 IV.. سوني تحدث أخر هواتفها إلى أندرويد 13

Huawei Pocket S.. هاتف جديد من هواوي ينافس أجهزة سامسونج

قاتل هواتف آيفون.. هواوي تطلق Mate 50 Pro عالميا بهذا السعر

أفضل إمكانيات وأرخص سعر.. الكشف عن مواصفات هاتف أوبو المنتظر A58

بمواصفات ممتازة.. TCL تعلن عن هاتف 5G رخيص الثمن

ترشيحاتنا

أفكار خارج الصندوق.. مطالبة بتبديل الأكياس البلاستيكية بورقية صديقة للبيئة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بالدقهلية

مايكل إيسيان: تمنيت الاعتزال بقميص الزمالك

راقب صحتك.. 8 علامات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ملكة إسبانيا تثير الجدل.. ارتدت فستانا ظهرت به ابنتها المراهقة قبل عام

لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. هل أُجبر جيرارد بيكيه على الاعتزال؟

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ