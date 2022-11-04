بإمكانيات فائقة.. Honor تنافس سامسونج وهواوي بهاتف متطور

تستعد شركة هونر Honor، للكشف عن أحدث هواتفها الذكية، حيث سيكون الهاتف المنتظر Honor Magic 5، أول هاتف يعمل بالجيل الجديد من معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ومن المتوقع أن يشكل هاتف هونر المرتقب Honor Magic 5، منافسة قوية لأجهزة هواوي وسامسونج من الفئة الرائدة، فمن حيث الأداء سيتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 2، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena".

هونر تنافس سامسونج وهواوي بهاتف متطور

ومن المقرر أن تعلن شركة كوالكوم عن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 الرائدة في قمتها السنوية التي ستعقد في الفترة ما بين 15 و 17 نوفمبر الجاري، لذلك من المتوقع أن تعلن جميع الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد عن الأجهزة التي ستزودها بهذا المعالج الجديد بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه.

وتشير سلسلة جديدة من المواصفات المسربة، إلى أن هاتف هونر Honor Magic 5، سيكون من بين الإصدارات الأولى التي ستحصل مجموعة الشرائح الرئيسية القادمة من كوالكوم.



وأشار تقرير جديد نشر عبر”Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic 5 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق بمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 2.

وإلى جانب معالج كوالكوم، كشفت التسريبات إلى أن هاتف هونر Honor Magic 5، ستميز بشاشة منحنية عالية الدقة بقياس 6.8 بوصة، تدعم نظام تعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز.

وتبعا للمعلومات المسربة، سيحصل هاتف هونر Honor Magic 5، على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط AI ISP المتطور.

وسيقدم هاتف الفئة الرائدة من هونر، دعما لمقتومة الماء والغبار وفقا لمعايير IP-68، وسيأتي هاتف Honor Magic 5 مزودا بتقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات،والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وعلى غرار شقيقه Honor Magic 4، الذي أعلنت عنه شركة هونر في شهر فبراير الماضي، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الرائد Honor Magic 5، بسعر باهظ أيضا، حيث بلغت تكلفت الإصدار السابق حوالى 900 يورو (أي ما يقرب من 21300 جنيه مصري).