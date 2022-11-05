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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 : زيادة في الراتب

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، ستجني ثمار عملك الشاق قريبًا، قد تشعر بالنشاط طوال اليوم ويمكنك استخدام هذه الطاقة في القيام بشيء إبداعي.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

يبدو أنه يوم مناسب من حيث الصحة والوظيفة، تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تشعر بالحيوية طوال اليوم ويمكنك استخدام هذه الطاقة في القيام بشيء إبداعي، قد يمتلئ عقلك بأفكار رائعة قد تساعدك في حل مشكلة معقدة في العمل، قد يقدر كبار السن طريقتك في حل مشكلات العمل المعقدة بسهولة وصبر.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد تكون حياتك المهنية مستقرة، ستجني ثمار عملك الشاق قريبًا، قد يتم ترقية البعض في العمل والحصول على زيادة في الراتب، عملك الجديد قد تقلع أيضا.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تشعر بالرضا عن الصحة العقلية والجسدية اليوم وتستمتع بيومك على أكمل وجه، يمكنك زيادة تناول الخضار والفواكه لإزالة السموم من جسمك.

توقعات برج الدلو عاطفيا

سوف تستمتع بصحبة الحبيب اليوم، قد يجعلك العشاء على ضوء الشموع سعيدًا وممتعًا، قد يحاول بعض الأزواج القيام بأنشطة مثيرة ليشعروا باندفاع الأدرينالين.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

قد تدمر بعض القضايا المعقدة راحة البال وتخلق هالة متوترة على الجبهة الداخلية، قد يؤدي وصول الضيوف إلى إعاقة خصوصيتك وإحباطك، قد تصبح ممتلكات الأجداد سببًا للنزاع بينك وبين الأقارب.

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